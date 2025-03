Scur Pizzaria celebra 45 anos e presenteia comunidade

Na última terça-feira, dia 11 de março, a Scur Pizzaria (@scurpizzaria) celebrou 45 anos de existência. A data foi marcada pela divulgação do nome do grande vencedor do concurso lançado em fevereiro, que premiou com um ano de rodízio grátis a melhor receita autoral de pizza.

Entre mais de 550 inscritos, o gramadense Rafael Backes se destacou pela criatividade na mistura de ingredientes que, harmonizados, resultaram numa saborosa novidade.

A receita vencedora leva iguarias como carne de panela, cinco tipos diferentes de queijos e, até mesmo, vinho. “Gosto muito de fazer pizzas em casa para confraternizar com a família e os amigos, mas não imaginava que ganharia o concurso”, destacou ele, que revelou: “Fiquei bastante surpreso e muito feliz com a vitória”.

À noite contou, ainda, com um pocket show de Deivid Wallauer. O músico apresentou um setlist com sucessos de todos os tempos do pop rock e rock, nacional e internacional. E, no final, cantou um “parabéns” especial para a Scur Pizzaria.

A semana também foi marcada por uma ação inédita que movimentou a cidade. A aniversariante presenteou quem passava em frente à pizzaria com o que sabe fazer de melhor. Na ocasião, foram distribuídas pizzas brotinhos acompanhadas de um refrigerante Fanta Guaraná, marca parceira na ativação. “Foi uma maneira carinhosa de agradecer por tudo que já recebemos ao longo da nossa história”, destacaram os proprietários do empreendimento, a família Scur Dalateia, que completaram: “Essa trajetória vem sendo construída de uma forma muito bonita e transparente”.

Um dos mais tradicionais restaurantes de Gramado, foi o pioneiro na implantação do sistema de rodízio na cidade. Fundado por Willy e Elvira Scur em 1980, hoje Scur Pizzaria está sob o comando de Dilce Scur, Michele Scur Dalateia, Gabriela Scur Dalateia e Júnior Scur Dalateia. “Temos muito respeito por esse casal que ousou e empreendeu em uma época em que tudo era mais difícil. Queremos continuar esse legado, trabalhando com amor e fazendo pizzas deliciosas, em um lugar acolhedor e perfeito para as pessoas viverem seus melhores momentos”, finalizam.

A Scur Pizzaria fica na Rua São Pedro nº 660, no Centro de Gramado.