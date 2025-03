Secretaria de Saúde promove capacitação sobre notificação de casos de violência

A Secretaria de Saúde de Canela, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica, realizou na quarta-feira, 12, no Espaço Sicredi, uma capacitação sobre preenchimento de notificações compulsórias em Saúde aplicadas em casos de violência.

O secretário adjunto da pasta, Emanoel Messias, realizou a abertura da palestra destacando a relevância do encontro para a comunidade. “É muito importante este trabalho de notificação, para que possamos prestar melhor assistência aos casos de violência em nosso município”, ressalta.

A capacitação contou com o palestrante Alisson Morales, psicólogo da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Entre os assuntos abordados, a notificação compulsória de saúde, que é um procedimento legal e obrigatório para registrar a ocorrência de determinadas doenças, agravos ou eventos que representam risco para a saúde pública.

Conforme a organizadora do curso, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica Magali Dell Valle Cavinato, o evento teve como público-alvo a rede de apoio às crianças, adolescentes e mulheres do município, contando com representantes de vários órgãos como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado de Assistências Social (CREAS), o Centro de Assistência Psicossocial (CAPS), o Conselho Tutelar, a Delegacia da Mulher, entre outras entidades.

