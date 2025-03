Aberto credenciamento para a Feira de Artesanato da Páscoa em Canela

Estão abertas as inscrições para o credenciamento de artesãos para participação na Feira de Artesanato da Páscoa em Canela 2025. Conforme o edital de chamamento público nº 2/2025, entre os principais requisitos para a contratação estão: ser residente em Canela e ter Carteira de Artesão válida ou CNPJ (MEI) ativo na cidade, além da documentação completa (CPF/CNPJ), comprovante de residência, fotos do artesanato e estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas.

As inscrições abriram nesta sexta-feira, dia 14, e seguem até o dia 21 de março, somente pelo e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br com o assunto “Inscrição artesão Páscoa em Canela 2025 – Nome Completo”. Caso haja mais de oito inscritos, será realizado um sorteio público no dia 27 de março.

A documentação completa e mais informações podem ser obtidas através do site da Prefeitura: www.canela.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 3282-5024 (ramal 2430). A Páscoa em Canela acontecerá de 4 a 20 de abril e a Feira de Artesanato será realizada na Praça João Corrêa.