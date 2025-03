Agricultura, biodiversidade e sustentabilidade guiam ensino inovador em escola do interior de São Francisco de Paula

A Escola Gastão Englert, localizada no distrito de Rincão dos Kroeff, vem se consolidando como referência na rede municipal de ensino em São Francisco de Paula. Com jornada integral, a escola vem se destacando por desenvolver o Projeto Agrícola, que engloba atividades voltadas à agricultura, meio ambiente e sustentabilidade, promovendo um ambiente de aprendizagem dinâmico e conectado às demandas locais. No distrito de Rincão dos Kroeff, a economia é essencialmente baseada na agricultura familiar, e atividades práticas ligadas ao ramo agrícola, além de atenderem a uma demanda histórica da região, fortalecem a comunidade, qualificando os alunos e evitando o êxodo rural.

O Projeto Agrícola conta com parcerias com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Coletivo Lixo Zero e a UERGS, e inclui atividades como plantio de flores na escola e horta comunitária, cuja produção é totalmente utilizada na alimentação escolar, gestão de resíduos orgânicos e manutenção de composteiras, estimulando a conscientização ambiental e contribuindo com a economia do Município. Ainda neste ano, a ideia é que a Escola comece a produzir seu próprio papel.

Os alunos também desenvolvem um estudo sobre as abelhas sem ferrão, o que despertou o interesse pela implantação de enxames para a produção de mel, ingrediente do tradicional bolo de amendoim, receita típica local. As aulas também ultrapassam os muros da escola: saídas de campo como a visita ao Viveiro Rech, na localidade de Santo Antônio, possibilitam que os alunos acompanhem de perto processos como funcionamento de estufas, semeadura e cultivo de mudas.

Todas essas iniciativas fazem parte de um Plano de Trabalho elaborado pela equipe pedagógica, estruturado em três grandes eixos temáticos ao longo do ano letivo: “Biodiversidade do Território”, “Valorização da Cultura Local” e “Desenvolvimento de Passos para a Sustentabilidade”. Com abordagem inovadora e forte compromisso com o futuro, a Escola Gastão Englert reafirma seu papel como um espaço de conhecimento, crescimento e transformação, preparando os alunos para atuarem de forma consciente e participativa na sociedade.

“Em nossa escola, através dos programas de educação, proporcionamos diariamente vivências que objetivam resgatar em nossa comunidade escolar a cultura do campo. A escola é rodeada de belezas naturais, outro aspecto que está sendo envolvido em nossas ações, pensando em uma educação voltada para a sustentabilidade e uso racional dos recursos naturais presentes em nosso meio”, afirma a Diretora da Escola, Daiane Lauxen.