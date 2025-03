Brigada Militar realiza operação de combate a pesca predatória no município de São Francisco de Paula

Nó último domingo, 16 de março, a Brigada Militar, através dos efetivos do 2º Pelotão Ambiental de Canela e do 3º Grupo Ambiental de Taquara, realizaram operação embarcada na Barragem Reservatório do Blange, que compõe o Sistema Salto de geração de energia, ao longo do Rio Santa Cruz, no município de São Francisco de Paula, com o objetivo de coibir e fiscalizar crimes ambientais de caça ilegal e pesca predatória.

Na ocasião foi percorrida toda sua extensão de águas, onde foram fiscalizados acampamentos e pontos de pesca. Não foram identificadas irregularidades, e as ações serviram para conscientizar e informar os pescadores e campistas quanto as normas ambientais.