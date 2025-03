PC prende traficante no Bairro Canelinha

A Polícia Civil de Canela prendeu em flagrante um indivíduo pela prática do crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (14) em uma residência no Bairro Canelinha, ocasião em que a equipe policial realizou a abordagem do suspeito, culminando em sua prisão em flagrante.

O indivíduo preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Na ação, um importante ponte de distribuição de drogas foi fechado, sendo apreendidas 77 porções de cocaína e 37 porções de maconha.

O Delegado Vladimir Medeiros, responsável por coordenar a ação, declarou: “Esta prisão representa um importante golpe contra o tráfico de drogas em nossa cidade. Continuaremos trabalhando incansavelmente para combater a criminalidade e garantir a segurança da população de Canela”.