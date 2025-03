Inovação em Vendas foi tema do primeiro CIDICA Talks

O primeiro CIDICA Talks – Encontro de Inovação promovido no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA), administrado pela Prefeitura Municipal de Canela, por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico, foi realizado nesta terça-feira, dia 18, e reuniu empreendedores locais.

O bate-papo foi ministrado pelo treinador e mentor Ricardo Lemos, que falou sobre a inovação em vendas, especificamente em negócios firmados através de aplicativos de conversa. “É necessário que as empresas tenham um processo de vendas definido e profissional para atender e vender com o WhatsApp. Por isso, é necessária a aplicação de estratégias e processos que devem ser implementados, para que a empresa possa atingir a excelência neste tipo de venda”, ressalta.

O próximo encontro do Talks acontecerá no dia 15 de abril e será voltado para o ramo hoteleiro. Será conduzido por Cinzea Nunes, profissional com ampla experiência na gestão e implantação de hotéis, atuando em projetos de alto padrão e redes renomadas. Atualmente, ela é gerente-geral do DoubleTree by Hilton, em Canela.

Os encontros de inovação ocorrem sempre nas terceiras terças-feiras de cada mês, na sede do CIDICA, localizada na Rua São Francisco, 199, no bairro Boeira. Os eventos são gratuitos e direcionados a lideranças e empreendedores locais.