Alusivo ao Mês da Mulher, Capacete Rosa acontece em Canela, neste domingo

Evento reúne esporte, cultura e solidariedade em um único dia, na promoção dos Bombeiros de Canela

O Corpo de Bombeiros Militar de Canela vai realizar mais uma edição do evento Capacete Rosa, uma iniciativa alusiva ao Dia Internacional da Mulher. A programação ocorre no domingo, 23 de março, no Parque do Sesi, das 8h às 18h, e tem como objetivo oferecer atividades esportivas, culturais e de lazer para o público feminino e suas famílias, aproximando a comunidade de um órgão de segurança pública.

A entrada para o evento será mediante a doação de um item de higiene pessoal feminino, como sabonete, absorvente, shampoo, condicionador, desodorante, sabonete íntimo, escova ou pasta de dente e creme. Todos os itens arrecadados serão destinados à Casa Vitória de Canela, instituição que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica.

A atração principal, assim como no ano passado, é um torneio de vôlei feminino, reunindo equipes e competidores de Canela e região.

A programação conta ainda com ações de cunho social, como Feira da Mulher, oficinas diversas, doação de animais e aula de dança.

Será possível, também, conferir apresentações culturais, shows ao vivo, encontro de carros antigos e sorteio de brindes, podendo ainda aproveitar serviços de beleza e tatuagem flash

Não perca essa oportunidade de vivenciar um dia especial com esporte, cultura e solidariedade. Participe!