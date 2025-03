Canela lança Programa Ecocidadania e retoma com força ações de educação ambiental

Diante de enormes desafios para o desenvolvimento sustentável este é, também, um momento de grande oportunidade. Uma oportunidade de se comprometer com um vasto leque de objetivos econômicos, sociais e ambientais. Seguindo esta premissa, a Prefeitura de Canela, em uma parceria entre as Secretarias de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL) e de Meio Ambiente e Urbanismo, lançou na manhã desta terça-feira, dia 18, o Ecocidadania – um programa de educação ambiental que terá como principal plataforma de ação a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da ONU.

O evento de apresentação do programa, realizado no Espaço Sicredi, em Canela, contou com a presença do prefeito Gilberto Cezar, diretores de escolas, alunos multiplicadores do programa representando os seus educandários, representantes de entidades e conselhos municipais, vereadores e imprensa. “Programas como este são fundamentais para que possamos ter uma sociedade melhor, é preciso resgatar esta conscientização, este conhecimento sobre o meio ambiente desde a infância, retomando nosso propósito de ecocidade”, ressaltou o prefeito.

Os três eixos do programa, que são currículo, território educativo e gestão ambiental, foram apresentados pela secretária da Educação, professora dra. Maria Gorete Rodrigues da Silva, e pelo secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, dr. Carlos José Frozi. “É importante construirmos territórios educativos: olhar a escola, o seu entorno, a comunidade que está inserida, olhar a cultura e as questões ambientais do entorno para o desenvolvimento da cidadania”, destacou Gorete.

O Ecocidadania será um programa que promoverá ações que fomentam a educação ambiental no município, desenvolvendo e incentivando práticas conscientes dos cidadãos canelenses em considerar o meio ambiente e o ecossistema no qual estamos inseridos como bases fundamentais do nosso desenvolvimento e da comunidade como um todo interligado.

ESCOLAS VERDES

Entre uma das diversas ações que integram o programa, está a implementação de escolas verdes. Conforme o engenheiro ambiental da (SMEEL), Cristiano Hickel, o conceito será aplicado em todas as escolas municipais com o objetivo de torná-las mais sustentáveis. Um levantamento já foi realizado em quatro instituições de ensino: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, localizada no bairro Saiqui; a Escola Municipal de Ensino Fundamental Balduíno Boelter, na Linha São Paulo (interior); a Escola Municipal de Educação Fundamental Severino Travi, no Distrito Industrial; e a Escola Municipal de Educação Infantil Serafina Seibt, no bairro São José.

Após as visitas foram relatadas algumas potencialidades que podem ser implantadas como trilha, horto, coleta de sementes, estufa, observação da fauna, compostagem de resíduos, gestão de resíduos, esgoto, área produtiva, captação de água, estufa e outras ações.

Resgate e reconhecimento à história

O evento contou com uma exposição de documentos históricos que retratam um pouco sobre a história da educação ambiental em Canela. O secretário Frozi também aproveitou o encontro para ressaltar a presença do biólogo Vitor Hugo Travi, idealizador do projeto Lobo Guará, o qual levou as aulas de biologia para além da sala de aula, proporcionando aos estudantes uma vivência com a natureza, tendo como palco o Parque do Caracol e que esteve junto com ele em diversas ações ambientais no município.

Comitê Gestor

* Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

* Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;

* Emater;

* Representantes das escolas municipais, estaduais e particulares (professores e alunos);

* Líderes de bairros, entidades de classe, colegiados e comunidade em geral.