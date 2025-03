Casa Onã faz entrega de alimentos recebidos em sua campanha de Ação Solidária

Centro Social Padre Franco foi a entidade escolhida para receber as doações

A Casa Onã promoveu uma ação solidária no último mês, arrecadando roupas e alimentos não perecíveis. A iniciativa começou em 1º de fevereiro, durante a comemoração de Nossa Senhora dos Navegantes/Mãe lemanjá, com um brechó solidário e uma campanha de arrecadação que contou com grande participação da comunidade.

Nesta semana, foram entregues ao Centro Social Padre Franco, onde Pai César de Bará, Duda, Ana e Lena com o apoio da Secretaria de assistência Social de Canela, representada por Solange Aguiar, secretária adjunta, fizeram a entrega dos alimentos.

“Sob as bênçãos da Grande Mãe Iemanjá, a Casa Onã nesta ação solidária que começou no dia de sua homenagem, finaliza com grande êxito e participação da comunidade a entrega dos alimentos para as crianças do Centro Social Padre Franco”, diz o dirigente espiritual da Casa Onã.

Segundo os organizadores, a entrega das roupas e alimentos representam o primeiro de muitos passos em direção a um trabalho contínuo de acolhimento e apoio social.

A Casa Onã agradece a toda a comunidade que participou e confirma que permanecerá de portas abertas o ano inteiro arrecadando alimentos e roupas.

Agradecem a Secretaria de Assistência Social juntamente da Secretária Carmen Seibt e Secretaria Adjunta Solange Aguiar pelo apoio na ação solidária.

Para mais informações sobre como ajudar: WhatsApp: (54) 98122-4996.