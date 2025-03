Encontro vai celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down em Canela

Um momento de descontração para as pessoas com Down acontecerá na sexta-feira, dia 21 de março, às 17 horas, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down celebrado nesta data. O evento é uma iniciativa da comunidade, mães e profissionais da saúde com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Canela.

Em 2020, foi sancionada a Lei 4.423/2020 instituindo a Semana de Conscientização da Pessoa com Síndrome de Down no município de Canela. E este ano as comemorações voltaram a ocorrer com mais intensidade. Segundo dados da ONU, estima-se que 300 mil pessoas tenham a condição no Brasil. A Síndrome de Down é a de maior incidência entre as outras condições genéticas, com 91%. Atualmente, Canela tem 32 pessoas com Down que usufruem de algum tipo de serviço público na cidade.

SOBRE A DATA

O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março e foi reconhecido oficialmente pela ONU em 2011. A escolha da data representa a trissomia do cromossomo 21 (3/21, como ficaria a data em inglês), alteração genética que caracteriza a condição.

Foto: Divulgação

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela