Mestrado em Educação da UCS forma primeira aluna indígena

Maria Laura Brito Ortis é da etnia Tariana, localizada na fronteira entre o Brasil e a Colômbia

O Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU da Universidade de Caxias do Sul registrou um marco com a defesa da dissertação de Maria Laura Brito Ortis. Ela é a primeira aluna indígena a se tornar mestre em Educação pela UCS. Com o título “Educação indígena Kaingang: mediações, histórias e memórias”, a pesquisa foi desenvolvida na aldeia Kógunh Mág, localizada na cidade de Canela.

O trabalho, orientado pela professora Terciane Ângela Luchese, foi dividido em quatro capítulos. Da etnia Tariana, localizada na comunidade Iauaretê – fronteira do Amazonas com a Colômbia –, a mestra em Educação refletiu sobre a própria vivência indígena, a história dos povos Kaingang no Rio Grande do Sul, a educação indígena não-escolar e, por fim, as memórias e vivências dos moradores da aldeia em Canela. A dissertação pode ser lida aqui.

Inspirada pela vivência pessoal, Maria Laura considera que a educação para a população indígena precisa ser uma pauta nacional. “Uma existência que não pode ser apagada e precisa ser respeitada a sua própria forma de pensar e viver a cultura que está ancorada na ancestralidade. É necessário refletir sobre como inserir as políticas públicas voltadas à educação indígena em sala de aula, focadas na interdisciplinaridade”.

Atualmente, a terra indígena Konhún Mág conta com 17 famílias. Esse número pode variar, uma vez que a etnia Kaingang tem uma grande mobilidade em relação ao território indígena. A tribo busca que a área no município de Canela seja reconhecida oficialmente como terra indígena.

Maria Laura, que atualmente trabalha como orientadora educacional em Gramado, foi a segunda indígena a concluir mestrado na UCS. A primeira foi Luciana de Souza Vitório, que estudou no Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade e defendeu sua dissertação em 2014.