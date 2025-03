A Dona Ione, a Vida e as Impressões que Temos das Pessoas

Nesta semana, entrevistei Dona Ione Couto, que realiza um trabalho admirável e digno à frente do CEMPRA, sempre engajada na causa animal. Semanas atrás, na primeira sessão da Câmara, ela me entregou um convite para a caminhada e feira de adoção promovidas pelo Centro Municipal de Proteção aos Animais de nossa cidade. Os eventos ocorreram recentemente, mas naquela noite tudo foi tão rápido que acabei não conversando adequadamente com ela — algo que, acredito, acontece frequentemente na correria do dia a dia.

Nos bastidores, é comum presenciarmos confissões e conversas reveladoras. Dona Ione compartilhou comigo que, antes de me conhecer melhor, achava-me “meio antipático”. Respondi que entendia perfeitamente, pois frequentemente me desligo do mundo e, muitas vezes, não dou atenção devida a quem realmente merece. Por incrível que pareça, sou tímido em um primeiro momento. Aprendi a falar em público na marra e levei anos para ser mais sociável. Essa é a pura realidade.

Refletindo sobre isso, percebo o quanto somos influenciados pelas primeiras impressões que temos das pessoas, muitas vezes tomando-as como verdades absolutas. O Márcio Cabelinho, por exemplo, sempre foi um cara extremamente ácido no cotidiano. É algo que preciso controlar, especialmente porque ocupo espaços onde emito opiniões. Atualmente, busco conhecer melhor o trabalho de diversos agentes públicos e procuro respeitar o que cada um tem a oferecer. Estou plenamente satisfeito com tudo o que observo? É claro que não. Tenho críticas? Certamente. Elogios? Também. Contudo, quero compreender mais profundamente o trabalho de cada um deles.

Há questões urgentes que precisam ser resolvidas na saúde, no transporte público, nas vias da cidade, no esporte, no turismo e em muitas outras áreas. Se essas demandas não forem atendidas, serão cobradas? Sem dúvida. A vida ensina que tudo precisa de maturação, e o tempo deve ser respeitado.

A propósito, o CEMPRA possui 86 cães incríveis disponíveis para adoção. Diferente de mim, tenho certeza de que você vai se apaixonar por eles logo na primeira impressão. Quem sabe, nos próximos dias, você não encontra um novo e fiel amigo? Não deixe de conversar com Dona Ione.

Encerrando este tema, agradeço à vida por me presentear com tantas pessoas especiais, as quais tenho o privilégio de chamar de amigas. Completei 45 anos esta semana e recebi muitas mensagens carinhosas — desde amigos da infância, quando minha timidez fazia com que fossem poucos, até os que acompanharam as bagunças da adolescência, passando por colegas de trabalho e chegando aos dias atuais. A todos, minha gratidão pelos aprendizados que trazem. Já dizia o saudoso David Coimbra: “Se o presente pode ser sorvido integralmente, a vida passa a ser boa. E ela é. A vida é boa.”

Momento Delicado no Comércio

É evidente que estamos enfrentando uma entressafra no comércio local. Diversas salas estão disponíveis para locação e muitos pontos comerciais estão à venda, tanto em Canela quanto em Gramado. As placas de aluguel são abundantes nas ruas Osvaldo Aranha, Júlio de Castilhos, Felisberto Soares, Dona Carlinda, João Pessoa e arredores. Além disso, novos prédios oferecem ainda mais salas comerciais, resultando em centenas de opções disponíveis.

Embora o turismo tenha enfrentado um ano extremamente desafiador, outros fatores também contribuíram para essa situação, como a instabilidade da política econômica. Além disso, muitos empreendedores se lançam no mercado sem a devida preparação, confiando apenas em um sonho e algum capital guardado. Infelizmente, isso não é suficiente. Em muitos casos, em poucos meses, o sonho se transforma em um pesadelo doloroso.