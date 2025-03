Ecopontos de coleta de óleo garantem descarte adequado, ensino ambiental e geração de renda

Pontos de coleta em Canela são ampliados para 17 locais

O descarte inadequado do óleo de cozinha no meio ambiente pode resultar na contaminação da água, do solo e até mesmo da atmosfera. Em Canela, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, reforça a importância da reciclagem não somente para o meio ambiente, mas, também, como uma forma de geração de renda.

Conforme a diretora do Departamento de Coleta Seletiva da pasta, professora Laci Gross, o município ampliou os locais e conta atualmente com 17 ecopontos de coleta de óleo, distribuídos em vários pontos da cidade. “É muito importante que a comunidade se conscientize da importância de separar este material, já que além de proteger os rios e córregos, geram fonte de renda através de sua reciclagem”, ressalta.

Na Escola Municipal Cônego João Marchesi, localizada no bairro Tiririca, há alguns anos os alunos dos 8° e 9° anos, durante as aulas de Ciências, realizam um trabalho de coleta de óleo e produção de sabão a partir deste material. Conforme a diretora do educandário, Graciela Holdorf de Almeida, o trabalho foi idealizado pela professora Laci Gross, que lecionava na instituição.

Os alunos começaram a incentivar as famílias a realizar a coleta seletiva do óleo e depois começaram a realizar uma oficina de produção de sabão, a partir destes resíduos. Os sabões produzidos são revertidos para o uso da limpeza da escola, além da venda para a comunidade escolar, contribuindo para atividades extraclasse, como confraternizações, entre outras.

A diretora explica que, através do projeto, os alunos puderam se conscientizar que promover a coleta seletiva de óleos e de gorduras saturadas, além de evitar a contaminação do meio ambiente, ocasiona danos nas redes de esgoto e, pouco a pouco, o seu entupimento, devido à ocorrência de incrustação (depósitos) nas paredes das tubulações.

As águas contendo óleos e graxas não podem ser utilizadas para a irrigação de lavouras, não existindo tratamento que permita o seu reaproveitamento para consumo humano. “O projeto é muito gratificante, pois evita que óleos e gorduras saturadas causem danos ao meio ambiente e ainda são fonte de economia financeira para os estudantes”, finaliza Graciela.

COOCAMARH

Os resíduos de óleo de cozinha destinados aos ecopontos chegam à Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias – COOCAMARH, localizada no Distrito Industrial, em Canela. Lá, também é realizado um trabalho de reaproveitamento do resíduo para a fabricação de sabão, gerando fonte de sustentabilidade e economia, já que os trabalhadores utilizam o produto para lavar os uniformes de trabalho e demais consumo.

ECOPONTOS DE COLETA DE ÓLEO EM CANELA



Escola Cônego João Marchesi

Escola Noeli Silva de Azevedo e Souza

Escola Santa Terezinha

Escola Profª Diva Pedroso da Cunha

Escola Bertholdo Oppitz

Escola Professor Sylvio Hoffmann

Escola Professora Eva Alzira Batista Nunes Bianchi

Escola de Educação Infantil e Fundamental Especial Rodolfo Schlieper

Escola Ítala Reis

Escola Ernesto Dornelles

Escola Serafina Seibt

Escola Barão Do Rio Branco

Escola Severino Travi

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

Junto ao Fórum da Comarca de Canela – ao lado da Prefeitura

Feira Ecológica e Cultural de Canela

Hospital de Caridade de Canela

*Mais informações através do contato: (54) 9 9119-6412. Ou, ainda, pelo e-mail: coletaseletiva@canela.rs.gov.

Fotos: Divulgação

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela