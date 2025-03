Espaço do Leitor: morador agradece serviço realizado na estrada São João Amoreiras

Vilmar Silveira, morador da localidade rural de Amoreiras, procurou a redação da Folha de Canela para realizar um agradecimento à Administração Municipal pelo serviço realizado na Estrada São João – Amoreira, que corta as duas localidades e, neste momento é a única ligação com Três Coroas pela via rural, após a interdição da Rota Panorâmica.

Em texto enviado à Folha ele escreve o seguinte:

“Venho, em nome da comunidade São João – Amoreiras, agradecer a Administração Municipal pelo atendimento de nossa solicitação de melhoria da estrada, bem como ao secretário Municipal de Obras, José Vellinho Pinto, seu subsecretário César e ao diretor de Obras, Toquinho, o qual acompanhou os serviços desde o início.

Agradecer também os vereadores Roberto Grulke e Nene Abreu, que defenderam nosso pedido na Câmara de Vereadores.

Parabéns pelo trabalho bem feito”.