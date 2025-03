Gramado (RS) tem o m² mais valorizado que Floripa, Porto Alegre e Curitiba

Pesquisa inédita traz números do mercado imobiliário em Gramado e Canela na Serra Gaúcha

Uma pesquisa inédita encomendada pela PLANTA – Entidade Para o Desenvolvimento Imobiliário Sustentável da Serra Gaúcha, aponta que Gramado possui atualmente um dos metros quadrados mais valorizados do país. A pesquisa foi encomendada pela PLANTA, em parceria com o Sinduscon-RS, e foi realizada pela Brain, empresa paranaense de Inteligência Estratégica com grande representatividade no mercado nacional.

A pesquisa abrange toda oferta de imóveis sendo vendidos na planta em Gramado e Canela e é um modelo censitário de mercado. Os números e dados foram divulgados aos associados da PLANTA em evento na noite desta quarta, dia 19 de março, no Grande Hotel Canela, quando ocorreram palestras com executivos da Gerdau, Sicredi e Sinduscon-RS, apontando os caminhos do mercado imobiliário em 2025.

Segundo a pesquisa, que é referente ao ano de 2024 e foi entregue no fim de fevereiro de 2025, o ticket médio dos imóveis em Gramado fica em torno de 1,5 milhão com o preço do metro quadrado, em média, custando R$18.914,00.

Pela pesquisa da Brain, o preço do metro quadrado de Gramado é maior, em média, que o das três capitais do Sul do país, por exemplo. Ainda, segundo a Brain, o m² de Florianópolis é de R$16.943,00, de Porto Alegre R$14.344,00 e o de Curitiba está em R$13.664,00.

A divulgação da pesquisa é importante porque a maioria das pesquisas e levantamentos realizados e divulgados atualmente não incluem Gramado e Canela e focam apenas em capitais e algumas cidades litorâneas. Isso ocorre pois as pesquisas divulgadas focam apenas em imóveis anunciados em portais de venda. Já Gramado e Canela possuem a característica de focar suas vendas no relacionamento direto com o cliente.

Confira outros dados relevantes da pesquisa Brain

– 80% dos imóveis que estão à venda em Gramado tem o valor entre 700 mil a 2 milhões de reais;

– Os imóveis de super luxo tem valor, em média, de 7 milhões de reais e Gramado possui imóveis em planta com metro quadrado que chegam a custar R$37.143,00;

– Em termos percentuais, os imóveis de super luxo, acima de 4 milhões de reais, são os que mais vendem na cidade.

– Chama a atenção o crescimento da oferta de imóveis de luxo e superluxo em Gramado. Este segmento chega a 12,5% do total da demanda;

– Os números do último trimestre de 2024 apontam que, em comparação com o terceiro trimestre, as vendas do mercado em Gramado tiveram um crescimento de 10%;

– No total, a oferta é de 1774 imóveis à venda em Gramado e 1051 em Canela.

– O preço do metro quadrado em Canela, em média, fica em torno de R$13.953,00.

Além da pesquisa da Brain, a PLANTA traz a público o valor de ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) arrecadado em Gramado e Canela em 2024: juntas as duas cidades arrecadaram 50 milhões de reais, gerando um VGV vendido de mais de 2,2 bilhões no ano de 2024.

Segundo o presidente da PLANTA, Bernardo Tomazelli, a pesquisa dá uma fotografia real da situação atual do mercado de imóveis em oferta.

“Buscamos uma empresa imparcial e com muita credibilidade para realizar a pesquisa de mercado trazendo para todos um retrato fidedigno do mercado imobiliário de Gramado e Canela em 2024. Os números são impactantes e apresentaremos aos associados direcionando o futuro do mercado imobiliário na região, suas tendências, para onde seguir ou como repensar os projetos futuros”, destaca Bernardo.

Segundo Bernardo, a pesquisa aponta apenas dez meses de estoque da oferta de imóveis em Gramado e Canela, mostram que o segmento possui liquidez, vende muito bem, é promissor e está consolidado.

“O dado mais impactante da pesquisa é que o valor do metro quadrado de Gramado é hoje maior do que o da maioria das capitais do Brasil. Além disso, os números de Canela mostram uma grande valorização e crescimento também no valor do seu metro quadrado”, analisa o presidente da entidade.

“É importante lembrar que todos os setores da Economia do Rio Grande do Sul foram imensamente impactados pelas consequências das enchentes no primeiro semestre de 2024. Mesmo assim, o setor imobiliário da Serra Gaúcha mostrou resiliência e força para encerrar 2024 bem e iniciar o ano de 2025 em alta”, finaliza Bernardo Tomazelli.

“Houve um crescimento de vendas e o mercado de Gramado posicionado acima dos 18 mil reais, o que é superior às capitais do país, por exemplo. Os resultados mostram uma resiliência da Serra Gaúcha mesmo com um semestre de vácuo pelas catástrofes ocorridas no RS em 2024. A performance em recomposição de preços e em volumes de vendas. A diminuição do estoque aponta também para uma possibilidade maior de pressão em preço e de valorização prevista para 2025”, analisa Guilherme Werner, sócio consultor da Brain.

Sobre a PLANTA

A entidade representa empresas do setor imobiliário da Serra Gaúcha com associados em toda a região incluindo Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Caxias do Sul. O objetivo é a promoção e fortalecimento do setor imobiliário na Serra através de iniciativas, ações e eventos, além de suporte comunitário.

Mais informações no site www.plantagramado.com.