Rua Olavo Luís da Silva, no bairro São Luíz, está parcialmente bloqueada

Em virtude de obras da Corsan, a Rua Olavo Luís da Silva , no bairro São Luíz, em Canela, está parcialmente bloqueada. As obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário ocorrerão até o final de 2026 em Canela, na região da Bacia Canelinha.

Serão instalados em torno de 41 quilômetros de redes coletoras. A intervenção começou pela Rua Olavo Luís da Silva e continuará em outras vias da região.

As equipes da Companhia sinalizarão os trechos em que as obras serão executadas.

Segundo a Corsan, antes do início da obra, os moradores receberam a visita de profissionais da equipe da responsabilidade social da Companhia, que informaram sobre o projeto e a importância do acesso da comunidade ao saneamento de qualidade. Durante a implantação das redes, novas visitas serão feitas.

Os profissionais são identificados com crachás e uniforme da empresa. Os projetos – tanto para abastecimento de água como para coleta e tratamento de esgoto – estão direcionados à universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal.

*Fonte: Corsan