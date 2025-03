Prazo para entrega dos talões do produtor foi prorrogado

O Departamento de Agricultura da Secretaria de Obras de Canela comunica aos agricultores que o prazo para apresentação do talão de produtor com notas de 2024 foi prorrogado até o final de março. O diretor do Departamento de Agricultura, Guilherme Rasche Lohmann, salienta que a não apresentação implica em perdas de incentivo e prejudica o município na participação de arrecadação repassada pelo Estado. Os talões devem ser apresentados na Sala do Empreendedor junto ao Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA), localizado na Rua São Francisco, 199, no bairro Boeira.