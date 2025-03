Dança Indígena “Nós somos daqui” será apresentada no domingo, na Vila Joaquina

Atividade integra programação de projeto cultural que visa promover a cultura dos povos originários

Promover e valorizar a cultura, tradições e expressões artísticas dos povos originários presentes na Serra Gaúcha, este é o objetivo do projeto “Muralismo e os povos originários: do esquecimento à inclusão”, que vem sendo realizado pelo Atelie das Utopias desde o segundo semestre de 2024.

Dando segmento às ações culturais do projeto, no dia 23/03 às 16h30, no Território Criativo – Vila Joaquina, ocorrerá uma das atividades mais especiais da programação Dia na Vila, que é a apresentação de dança indígena “Nós somos daqui”, com a aldeia kaingang Kógūnh Mág, de Canela/RS.

Em 2008, o povo Kaingang iniciou um processo de retomada de suas terras ancestrais e hoje, estão situados na Floresta Nacional de Canela (FLONA). Composta por cerca de nove famílias e aproximadamente 40 pessoas, a aldeia também tem um papel importante na preservação do meio ambiente e na educação das novas gerações, tanto no aspecto cultural quanto ambiental. Além de suas práticas tradicionais, como o uso de plantas medicinais, o povo Kaingang na aldeia está comprometido com o cuidado e a preservação da Floresta Nacional de Canela.



Com as recentes conquistas e o crescente apoio da sociedade civil e do governo, a aldeia Kógūnh Mág tem se tornado um símbolo não só da resistência Kaingang, mas também de uma nova relação entre as comunidades indígenas e o resto da sociedade. O que resulta na crescente da importância do reconhecimento da preservação das culturas indígenas.



“A aldeia é, portanto, vitalidade cultural, diversidade cultural, luta pelos direitos humanos e da preservação do meio ambiente”, afirma o produtor cultural responsável pelo projeto, Alessandro Müller.



A apresentação integra a programação do projeto cultural “Muralismo e os povos originários: do esquecimento à inclusão”, que busca tratar da valorização do conhecimento e da cultura dos povos originários e sua contribuição para a cidade de Gramado. Realizado em parceria com a aldeia Kaingang Kógūnh Mág, de Canela/RS, o projeto prevê ainda a realização de atividades educativas e artísticas como oficinas de grafite com alunos da rede pública de ensino, palestra sobre patrimônio imaterial, e a criação de murais artísticos que ficarão expostos permanentemente na Vila Joaquina – Território Criativo, tornando-se assim, um legado do projeto à cidade.



A apresentação será gratuita, e o convite é aberta ao público e para todas as idades.



* em caso de chuva a atividade será reagendada.