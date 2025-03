E.C. Serrano estreia em competição regional Sub-15 nesta sexta

Equipe de Canela faz seu primeiro jogo contra o 15 de Novembro

O Esporte Clube Serrano dará início à sua participação na Liga Serrana de Futebol com uma partida em casa. Nesta sexta-feira, 21 de março, às 17h30, a equipe Sub-15 enfrentará o 15 de Novembro, de Campo Bom, no Campo do Serrano, em Canela.

O ingresso para adultos será uma colaboração de R$ 5, enquanto crianças e alunos terão entrada gratuita. A estreia marca mais um passo na retomada das atividades do clube, que, próximo de completar 100 anos, tem investido na formação de jovens atletas e na reestruturação de suas categorias de base.

A Liga Serrana reúne importantes equipes do futebol gaúcho, como Juventude, Internacional, Caxias, Gramadense e Novo Hamburgo. Além da categoria Sub-15, o EC Serrano também disputará a competição com a equipe Sub-17 ao longo da temporada.