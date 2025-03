Esgoto cloacal entupido alagava residência na Santa Terezinha

Uma vez Corsan, sempre Corsan. Pode privatizar, que não melhora.

Na última semana, recebemos uma denúncia, de uma moradora da Rua Nossa Senhora Medianeira, na Santa Terezinha. O terreno dela é cortado por uma tubulação de esgoto cloacal, no meio do pátio, na propriedade particular, fica uma caixa de passagem.

A caixa de passagem estava entupida e quando chovia, alagava a propriedade, não com água da chuva, mas com o produto orgânico, objeto do recolhimento do esgoto cloacal. Resultado, um mar de cocô no terreno da família.

É bem verdade que ela procurou a Secretaria de Obras, vereadores e aqui na Folha. Nós, da reportagem, entramos em contato com a secretaria, que nos atendeu através do Toquinho.

Demorou um pouco, até o secretário Vellinho Pinto esteve no local. Chamaram a Corsan, que pra variar, mais uma vez e novamente, não resolveu o problema.

Por fim, a Secretaria de Obras conseguiu apoio da desentupidora Carasai e nesta manhã esteve lá resolvendo o problema.

Agradeço ao Obras por dar uma resposta à demanda, sei que fizeram um trabalho que não era de responsabilidade deles, mas, se fossem esperar pela Corsan, a coisa nunca se resolveria.

Canelense vence ação contra a Corsan e recebe R$ 4mil em razão da falta de água

Na semana passada, escrevi, educadamente, que a Prefeitura de Canela deveria seguir o exemplo de outros municípios gaúchos que vem multando e acionando juridicamente a Corsan pela falta de água. Teve quem não gostou da minha coluna, mas teve quem entendeu o espírito da coisa.

Um atento leitor me informou que, recentemente, uma moradora do Alpes Verdes ajuizou uma ação contra a Corsan, ganhou e a sentença, que determinou o ressarcimento à moradora na casa dos R$ 4 mil.

Chegou a conhecimento da redação que outras três ações de igual teor estão em andamento, todas de canelenses que se sentem prejudicados pela falta de qualidade do serviço da Corsan.

Se a moda pega…