Goleada de 14 x 1 marca rodada da Série Bronze de Futsal de Canela

Confira os resultados e os próximos jogos

A segunda rodada da Série Bronze de Futsal de Canela teve mais uma noite de emoção na quinta-feira, 20, com quatro partidas acirradas. O grande destaque da rodada foi a goleada histórica do Real Matismo, que aplicou um impressionante 14 a 1 sobre o Magnus FC.

Nos outros confrontos da noite, o Bayer de Muleque venceu o Elite Futsal por 3 a 2, enquanto o Eficaz FC bateu o Boleiros por 4 a 2. Fechando os jogos da quinta, o Unidos Futsal superou o Casa Blanca com um contundente 5 a 0.

Jogos desta sexta-feira, 21

A rodada se encerra nesta sexta-feira, 21, com mais quatro partidas programadas:

• Portela FC x Projeto 25

• Amigos do Chacrão x Mercenários

• Resenha/Santa Catarina x Jornada do Atleta/Arena Sports

• América x Gigantes da Serra F.C.

Próximos confrontos

A competição segue na segunda-feira, 24, com mais quatro jogos a partir das 19h30:

• Avenida Futsal x AKAF – Kikis

• Los Amigos x Estrangeiros

• MV Futsal x Os Canalhas F.C.

• Amigos do Espeto x Atlético Canelense

A Série Bronze de Futsal de Canela segue movimentando as quadras até o dia 23 de maio. Mais informações sobre os jogos e a classificação podem ser encontradas no site www.copafacil.com/2025bronzecanela.