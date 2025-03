Secretaria de Saúde promove capacitação sobre acolhimento e cuidados na atenção primária

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira, dia 21, a capacitação sobre acolhimento e cuidados na atenção primária, voltada para todos os profissionais da saúde, no Espaço Sicredi. O psicólogo Milton Cazassa, com mestrado e doutorado em Psicologia Clínica e Especialização em Psicologia Organizacional palestrou no evento.

Na oportunidade, Milton ressaltou a importância da equipe trabalhar em rede, de acordo como é preconizado pelo humanizaSUS, política implantada pelo Ministério da Saúde que visa: a redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso; atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco; implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo; garantia dos direitos dos usuários; valorização do trabalho na saúde e Gestão participativa nos serviços.

Segundo o secretário adjunto da pasta, Emanoel Messias, o acolhimento possibilita uma reflexão acerca dos processos de trabalho em saúde. “Estabelece uma relação concreta e de confiança entre o usuário e o profissional ou a equipe, estando diretamente orientado pelos princípios do SUS”, acrescenta.

Foto: Divulgação

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela