Canela terá evento que valoriza culturas negro-brasileiras e indígenas na Serra Gaúcha

Festival Saíra tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura

De sexta-feira a domingo, dias 28, 29 e 30 de março, acontecerá em Canela o “Festival Saíra Encantada de Cultura e Diversidade – Valorização das culturas negro-brasileiras e indígenas na Serra Gaúcha”, em Canela. O evento reforçará a importância de ampliar espaços em todas as esferas sociais para a diversidade cultural, promovendo visibilidade e enfrentando o preconceito com criatividade, representatividade e linguagem acessível.

O evento se destaca por sua programação, que abrange arte, cultura e música, conectando saberes e expressões ancestrais e contemporâneas. Ao longo de três dias de programação, a cidade de Canela será palco de encontros plurais, onde as histórias negras e indígenas estarão no centro, conectando pessoas e celebrando a diversidade em todas as suas formas.

Artistas como Richard Serraria, Adilson Fontoura, Grupo de Capoeira Liberdade, Bernardo JR, Land, Lady Blacky, Fernando Xokleng, Marlon Brando realizarão shows gratuitos e abertos ao público.

O festival também contará com contações de histórias em escolas no município. As escolas ainda receberão material educativo, que irá auxiliar as professoras no cumprimento da Lei 11.645/2008, lei federal que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar do Brasil.

O artista e músico, Richard Serraria, no dia 28 de março, fará a contação de história em duas escolas: na Barão do Rio Branco (escola municipal) e na Carlos Wortmamm (escola estadual). Ele irá narrar a história da Girafa da Cerquinha, um projeto de contação de histórias infantis, que reconta a fábula da girafa vinda da África para o bairro da Cerquinha, em Pelotas. A contação de história é feita com o tambor sopapo, tocado de maneira continuada envolvendo a criançada numa vivência lúdica. A programação completa pode ser acessada em www.instagram.com/festivalsairaencantada.

O Festival Saíra Encantada de Cultura de Diversidade é produzido pela Epu’ã Produções Culturais, e tem apoio da Prefeitura Municipal de Canela, Secretaria de Turismo e Cultura de Canela e Departamento de Cultura de Canela, além de apoio cultural de empresas locais. Será realizado com recursos da Lei 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, através do edital de chamamento público 03/2024 – Canela/RS.