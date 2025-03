Prefeitura de Canela tentou comprar o Parque do Sesi, mas está desistindo da ideia

Senta que vem textão!

Primeiramente, quero me desculpar com a audiência da Folha, iniciamos uma reforma em nosso estúdio e, em razão do atraso da entrega de alguns novos equipamentos que compramos, não conseguimos inaugurar dentro da previsão, por este motivo, ficamos sem programas em vídeo no estúdio nos meses de fevereiro e março.

Agora, vamos ao assunto do título. O prefeito Gilberto Cezar deu entrevista à Clube FM, nesta segunda. Entre os diversos assuntos que falou com o Cabelinho e o Léo, no Grande Jornal Regional, um deles foi o nosso sonhado/esperado/dificultado ginásio municipal de esporte.

Gilberto falou publicamente sobre o que era plano da Administração Municipal desde o final de janeiro, mas nunca dito publicamente. Comprar o Parque do Sesi. Este colunista já tinha a informação, mas, a pedido da fonte, não havia abordado o assunto.

A ideia era adquirir parte do Parque do Sesi, não todo, somente a área do ginásio, da pracinha em frente ao ginásio e o campo de futebol. Desta forma, o estacionamento, a guarita, as casas que hoje são salas e cantina (onde funcionava o bolão), a área de camping e churrasqueiras e o salão de festas não entrariam na negociação.

Seriam cerca de 2 hectares, que a Prefeitura ofertou comprar do Sesi. Na entrevista à Clube, o prefeito Gilberto afirmou que o Sesi ofereceu locação e que está demorando a responder sobre a possibilidade de negócio.

Este colunista apurou que a negociação poderia chegar a R$ 12 milhões. Mas o Sesi, que teve troca de diretoria recentemente, e que é tão burocrático quanto a Prefeitura por se tratar de um órgão paraestatal, encomendou um estudo de viabilidade sobre a possibilidade de negócio. Algumas pessoas ligadas à negociação acreditam que, se ela saísse, poderia levar mais de dois anos.

Quanto a locação de espaços, a Prefeitura teria que se adaptar aos horários que o Sesi, hoje, tem sobrando.

Gilberto disse que a Prefeitura agora procura outras áreas para a construção do Ginásio.

Agora, vamos à opinião: ainda bem que este negócio não saiu e tomara que a Prefeitura desista mesmo.

O argumento de que seria mais uma área de lazer e esporte para a comunidade não se sustenta, uma vez que, mesmo pertencente ao Sesi, ela já está aberta à comunidade. Qualquer pessoa pode ir lá aproveitar o espaço verde e a pracinha, sem pagar nada por isso.

Quanto ao campo de futebol, pela quantidade de vezes que a Prefeitura utiliza o mesmo no ano, não se justifica a aquisição, vale mais a pena alugar o espaço do Sesi. Para outras atividades, o Município possui o campo da Celulose, que apesar de ser da Educação, pode, como já foi e vem sendo utilizado.

Mas o argumento que menos convence é a compra em razão do ginásio. Eu treino lá toda a semana. Já acompanhei competições no ginásio. Começa que ele é pequeno, em todos os aspectos. Pouco espaço de arquibancada, o telhado é baixo e a quadra muito menor do que os padrões oficias. Ou seja, não agregaria mais ao esporte de Canela do que os ginásios escolares que já temos.

A minha leitora e o meu leitor podem estar pensando que o Sesi está em melhores condições. E está mesmo. Mas é porque quem realiza a manutenção dos espaços é o Sesi. Com todo respeito à Prefeitura, se o Sesi fosse comprado, em pouco tempo estaríamos enfrentando lá o mesmo problema de manutenção que enfrentamos no Carlinhos da Vila e com a Celulose.

Hoje o espaço é melhor porque quem cuida é o Sesi e não a Prefeitura, em um português bem direto.

Eu fico feliz que o negócio não tenha saído, pois teríamos gastado nossos R$ 9 milhões e seguiríamos sem ginásio. Fica claro que, mesmo gastando mais de R$ 12 milhões para comprar parte do Parque do Sesi, Canela continuaria sem um espaço que pudesse receber competições oficiais, além de pagar um valor elevado por um prédio com quase 50 anos.

Áreas a prefeitura tem para construir o novo ginásio municipal. O que está faltando é foco.

Imagina que você anda a pé e tem dinheiro para comprar um carro popular, mas sonha com uma SUV do ano. Você primeiro compra seu carrinho, depois trabalha e persegue seu sonho.

Canela precisa de um ginásio simples hoje, com bom acesso, estacionamento, quadra oficial, quatro vestiários e copa. Pode ser um prédio quadrado com um telhado em cima, mas que cumpra estes requisitos. Como a Prefeitura possui diversas áreas, jogo dois cafezinhos (que hoje está valendo muito!!!), como se consegue fazer isso com os R$ 9,5 milhões que temos.

Depois que estivermos com nosso problema resolvido, podemos perseguir, com tempo, o sonho do ginásio moderno.

Aguardemos, então, as cenas dos próximos capítulos.

Agora, me diga leitor, qual seria a sua sugestão de área para o novo ginásio? Centro de Feiras, Ingool, Parque do Lago, ou outra ainda não pensada?