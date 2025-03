Super Copa Gramado de Futsal: Sucesso absoluto e recorde de público marcam edição histórica

A Super Copa Gramado de Futsal encerrou sua edição de 2025 com chave de ouro, consolidando-se como um dos maiores eventos da modalidade do país. O ginásio Perinão foi palco de uma final emocionante na última sexta-feira (21), onde o Atlântico de Erechim conquistou o título ao vencer o Corinthians por 2 a 1, em um jogo que prendeu a atenção de milhares de espectadores.



O evento registrou um recorde de público, com o ginásio lotado em praticamente todos os jogos, com destaque para a grande final, que contou com mais de duas mil pessoas no Perinão, demonstrando o grande engajamento dos gramadenses com a competição, que teve entrada gratuita. “A presença dos oito melhores times do Brasil na cidade elevou o nível do torneio, proporcionando um espetáculo inesquecível para os amantes do futsal”, destacou o prefeito Nestor Tissot.



A Super Copa Gramado de Futsal também foi um sucesso de audiência nas transmissões, alcançando mais de 2,6 milhões de visualizações em canais de TV fechada e plataformas de streaming. Nas redes sociais, a cobertura do evento bateu recordes, com mais de 3,9 milhões de contas alcançadas, evidenciando a força do esporte e a paixão dos torcedores.



O secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, destacou a importância do evento para a cidade: “A Super Copa Gramado de Futsal foi um marco para nossa cidade, projetando Gramado para todo o Brasil e o mundo. O evento impulsionou o turismo, movimentou a economia local e proporcionou momentos de lazer e entretenimento para nossa população”.

O presidente da SER Gramado, Jadir Schwingel, celebrou o sucesso da competição e a parceria com a Liga Nacional de Futsal para as próximas edições: “A organização da Super Copa Gramado de Futsal foi impecável, e o sucesso do evento é resultado do trabalho árduo de toda a equipe. Agradecemos a parceria com a Liga Nacional de Futsal para os próximos anos e estamos ansiosos para as próximas edições, que certamente serão ainda maiores e melhores”.



A Super Copa Gramado de Futsal deixa um legado de paixão pelo esporte, união e momentos inesquecíveis para Gramado e para o futsal brasileiro.