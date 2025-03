Canela recebe certificado por excelência em cuidados com gestantes, recém-nascidos e parceiros

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São Luiz, recebeu do Governo do RS, a certificação da Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança, durante evento realizado nesta segunda-feira, dia 24, no auditório da Câmara de Indústria e Comércio (CIC), em Garibaldi.

A certificação foi entregue pela secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, que ressaltou que a honraria concedida ao município de Canela é pelo trabalho desempenhado através do Programa Rede Bem Cuidar RS, que tem como objetivo reduzir a mortalidade materna.

Para o secretário municipal de Saúde, Jean Spall, esta conquista é um reconhecimento ao trabalho da equipe da UBS do São Luiz, pelos cuidados com as gestantes, recém-nascidos e parceiros. “É importante ressaltar o suporte que é realizado pelo administrativo da Secretaria Municipal de Saúde que possibilita um resultado eficaz nos atendimentos nas Unidades de Saúde, gerando mais qualidade de vida à comunidade”, destaca. Também participou da solenidade, a coordenadora da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, Tatiana Fiori.