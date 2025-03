Feijoada da Solidariedade reforça apoio à segurança de Canela e Gramado e à Casa Vitória

A V Feijoada da Solidariedade está marcada para o dia 5 de abril na Casa Nuvole, em Gramado, e tem como objetivo arrecadar recursos para fortalecer a segurança pública de Canela e Gramado, além de beneficiar a Casa Vitória, um importante espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Canela.

A idealizadora e organizadora da Feijoada, Rozangela Allves, destacou o caráter coletivo da iniciativa. “A Feijoada da Solidariedade nasceu de um desejo genuíno do meu coração e a razão do sucesso passa pela oportunidade de reunir tantas pessoas em prol desta causa. A Feijoada é das comunidades e os verdadeiros donos são todas as pessoas de bem”, afirmou.

Reforço na segurança e acolhimento a mulheres

Desde sua primeira edição, a Feijoada da Solidariedade já repassou R$ 290 mil para investimentos em segurança e saúde. O evento nasceu com a proposta de contribuir com o Hospital de Caridade de Canela, mas ao longo dos anos passou a direcionar recursos às forças de segurança, como a Brigada Militar e a Polícia Civil de Canela e Gramado.

Neste ano, além do repasse para a segurança, parte dos recursos arrecadados beneficiará a Casa Vitória. O serviço, que funciona desde outubro de 2021, acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, oferecendo atendimento humanizado e apoio para sua reestruturação e fortalecimento.

“Estou imensamente orgulhosa e emocionada ao ver o impacto positivo que a Feijoada da Solidariedade tem causado em nossas comunidades, especialmente na área da segurança pública. Desde o seu início, nosso objetivo sempre foi unir esforços em prol do bem-estar coletivo, e ver o resultado tangível desses esforços é verdadeiramente gratificante”, conclui Rozangela Allves.

Evento terá dois horários para atender mais público

Para acomodar melhor o público esperado, a edição deste ano acontecerá em dois horários distintos: das 11h30min às 14h30min e das 15h às 18h. A Casa Nuvole será novamente o local do evento, oferecendo um espaço adequado para receber os participantes com conforto e segurança.

Os ingressos custam R$ 200,00 para adultos e crianças, com estacionamento e bebidas cobrados à parte.

O evento conta com o apoio de diversas empresas e entidades, como Veranno Comunicação, ODB Comunicação (Assessoria de Imprensa), Gilmar Jr – Eventos, Casa Nuvole, Cleiton Thiele Fotografias, César Chef, Mazzurana Gráfica, Lugano e William & Sons Coffee Co.

Serviço

V Feijoada da Solidariedade

Data: 5 de abril de 2025 (sábado)

Local: Casa Nuvole (RS-235, 31330 – Carazal, Gramado)

Horários: