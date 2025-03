Homem é preso por roubo com uso de arma branca em São Francisco de Paula

A Polícia Civil de São Francisco de Paula prendeu, na tarde desta segunda-feira (24), um homem investigado por um roubo ocorrido no dia 8 de março no município.

A prisão foi realizada no bairro Cipó, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. De acordo com a investigação da Delegacia, o crime foi cometido com o uso de uma arma branca, e a vítima sofreu lesões durante a ação. Além do preso, outros investigados e um adolescente também participaram do delito.

A delegada Fernanda destacou que a rápida e eficiente atuação da Polícia Civil permitiu a identificação e captura do suspeito, reforçando o compromisso com a segurança da comunidade e a resposta ágil aos crimes violentos.

As investigações continuam para garantir a responsabilização de todos os envolvidos. Após os procedimentos legais, o investigado será encaminhado ao presídio local.