Rota do Quilt em Gramado terá mostras com participação de 150 artistas do Brasil e Argentina no mês de abril

Gramado se prepara para receber, de 9 a 12 de abril de 2025, o 28º Festival QuiltBrasil – Festival Internacional de Quilt e Patchwork.

O evento terá programação em vários pontos da cidade com feira de produtos e conteúdo no Expogramado, mostras paralelas, Parada do Quilt, Rota do Quilt e Concurso Internacional de Quilt. O objetivo é promover o fortalecimento da economia criativa, envolvendo artistas, artesãos, lojistas, fabricantes e toda a cadeia produtiva do setor. A organização estima a participação de mais de 5 mil pessoas em Gramado para o período.

Uma das atrações do festival será a Rota do Quilt, organizada em parceria com as secretarias de Cultura e Turismo de Gramado e com a Câmara de Vereadores. A celebração do quilt e do patchwork na Rota vai reunir mais de 150 artistas do Brasil e da Argentina, dando um panorama da criatividade, técnica e expressão artística dessa tradição têxtil.

“A Rota do Quilt promove as mostras paralelas para além das datas oficiais do festival, levando a arte têxtil para diferentes espaços da cidade, democratizando a participação no evento e dando protagonismo às peças e artistas participantes”, destaca Carmen Netto, diretora do evento.

A Rota do Quilt acontece de 01 a 30 de abril em um circuito especial espalhado pela cidade com 11 mostras em cinco locais: Centro de Cultura (03 a 30 de abril), Coreto da Praça Major Nicoletti (03 a 12 de abril), Câmara de Vereadores (09 a 30 de abril), Expogramado (09 à 12 de abril) e Olivas de Gramado (01 a 30 de abril).

Confira as mostras confirmadas na Rota do Quilt:

Mostra Brasilidades: reunirá obras de 16 artistas no Expogramado de 09 a 12 de abril;

Mostra Ilumina: reunirá obras de 44 artistas no Coreto da Praça Major Nicoletti, de 3 a 12 de abri;

Mostra Tradicionais: reunirá obras de 17 artistas no Centro Municipal de Cultura, de 3 a 30 de abril;

Mostra Amazônia: reunirá obras de 22 artistas no Expogramado de 09 a 12 de abril;

Mostra “A cor como linguagem: a Obra Têxtil de Cecília Koppmann”, no Expogramado de 09 a 12 de abril;

Mostra “Outros Mundos” de Pat Müller, de 09 a 12 de abril, no Expogramado;

Mostra “Meu Ikigai” de Gloria Tanquilevich, de 09 a 12 de abril no Centro Municipal de Cultura;

Mostra “Luz, Linha e Ilusão” de Ataíde Depizzol Junior, de 09 a 12 de abril, no Expogramado;

Mostra “Eu aos 80 anos” de Adriana Sleutjes, de 09 a 12 de abril, no Expogramado;

Mostra “Ser Plural” de Carmen Netto, de 03 a 30 de abril, na Câmara de Vereadores de Gramado;

Mostra “Acervo” de Dóris Sueli Teixeira, de 01 a 30 de abril, no Olivas Gramado.

O evento terá opção de transporte para visitação aos locais das mostras espalhados por Gramado em uma parceria com a agência oficial do evento, a Sunpower Turismo. Para adquirir o transporte para a Rota, o participante poderá consultar horários e valores com a agência pelos seguintes contatos: (54) 99912-5392.

Mais informações, ingressos para o evento e programação completa no site www.quiltbrasil.com.br/mostras-paralelas-2025 ou pelo e-mail: contato@quiltbrasil.com.br e telefone (54) 999783778;