Terceira rodada do Campeonato de Canastra acontece nesta terça-feira

A terceira rodada do Campeonato Municipal de Canastra em Duplas de Canela, promovido pelo Departamento de Esporte e Lazer (DMEL), acontecerá nesta terça-feira, 25, a partir das 19 horas, na sede da Associação dos Funcionários da CEEE (AFCEEE).

Na segunda rodada os resultados foram: Chave A: Juruna Pinturas 4120 x 5710 As Comadres, Bar Bola 8 5470 x 5250 Bonito, Rafael e Leonardo CEEE B 4000 x 5570 Vila Dante, São Luiz 5630 x 3520 Ademir, Jackson e Rodrigo; Chave B: Os Ninjas 3880 x 5570 Bar do Spich, Canelinha 5620 x 4860 Abelhudos, Wiliam e Maicon 4360 x 5100 Roça Nova 02 e Danilo e Antônio 5320 x 3710 Galera da Estevão e Chave C : Vila Boeira 4700 x 5640 Valdomiro e Palito, Os Colorados 5800 x 4030 U.R.G. Os Martins, CEEE A 5580 x 3940 União Rancho Grande e Rincão do Mancha 5130 x 4950 Roça Nova 01.

Nesta terça-feira, 25, acontece mais uma rodada com as seguintes disputas: Ademir, Jackson e Rodrigo X CEEE B, Vila Dante X Ancelmo, Edson e Marcelo, Elaine, Lisiane e Lili X São Luiz, Bonito, Rafael e Leonardo X Juruna Pinturas, José Maique e Valmir X Danilo e Antônio, Bar do Spich X Wiliam e Maicon, Abelhudos X Roça Nova 02, GDE X Os Ninjas, Valdomiro e Palito X Os Colorados, Roça nova 01 X CEEE, URG Os Martins X Rincão do Mancha e Vila Boeira X URG.

Foto: Divulgação/DMEL

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela