Campeonato Municipal de Bocha tem sua terceira rodada neste sábado

O Campeonato Municipal de Bocha em equipes promovido pelo Departamento de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela, tem sua terceira rodada neste sábado, 29, a partir das 13 horas, com disputas em dois locais, na sede da Associação dos Funcionários da CEEE (AFCEEE) e no Bar do Miningite na localidade do Caracol.

Na segunda rodada os resultados foram: Vila Dante 3 x 0 União Rancho Grande “Miro e Marina”:

na disputa simples 15 x 9, dupla: 15 x 6 e trio: 15 x 1 e Santa Terezinha 0 x 3 Bar do Miningite:

na disputa simples 4 x 15, dupla: 3 x 15 e trio: 7 x 15.

A próxima rodada deste sábado será com os seguintes confrontos: AFCEEE X Santa Terezinha e Bar do Miningite X União Rancho Grande.

Foto: Divulgação/DMEL

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela