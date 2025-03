Canela resgata seu legado teatral

Em um projeto visa resgatar e preservar a rica história do teatro na cidade de Canela desde 1920, promovendo o patrimônio imaterial que moldou a identidade cultural local, a atriz e diretora Lisiane Berti teve o projeto “Teatro e Patrimônio – o Legado Teatral de Canela” selecionado e premiado pelo edital SEDAC/PNAB nº 31/2024, na categoria Memória e Patrimônio em 2024.

A iniciativa de Lisiane é realizar uma pesquisa histórica abrangente, coletar fotografias e digitalizar acervos e entrevistas com personalidades importantes e marcantes do teatro na cidade. Além disso, o projeto prevê a criação de ações formativas para educadores e alunos, culminando na publicação de um livro com tiragem e distribuição gratuita nas escolas de Canela e entidades parceiras. Também como contrapartida do projeto, será exibido, nas escolas rurais, o documentário “A História do Teatro em Canela” realizado em 2024, com o edital municipal da Lei Paulo Gustavo, onde a atriz também realizará um bate papo com alunos. A versão digital do livro será um audiobook publicado no youtube para que um maior número de pessoas tenha acesso ao conteúdo.

“O teatro é parte fundamental da história e da identidade de Canela. Com este projeto, busco resgatar e preservar essa memória, para que as futuras gerações possam conhecer e valorizar o legado teatral da nossa comunidade, que serviu como escola para muitos profissionais, assim como eu, que seguem a arte como profissão.”, afirma Lisiane Berti.

O projeto “Teatro e Patrimônio – o legado teatral de Canela” é uma iniciativa importante para a preservação da memória cultural da cidade e para o fortalecimento do teatro como expressão artística e cultural. Canela possui uma tradição teatral significativa, que ao longo das décadas, desempenhou um papel crucial na formação da cultura local e teve dois festivais que foram referência no País: Festival de Teatro de Canela (criado em 1987) e o Festival Internacional de Teatro de Bonecos (criado em 1989). No entanto, a memória desses eventos culturais de grande porte e das personalidades envolvidas corre o risco de se perder com o tempo. Este projeto busca reativar essa memória, resgatando o teatro como elemento central da identidade cultural de Canela, e ao mesmo tempo, educar as novas gerações sobre sua importância. A preservação desse patrimônio imaterial é fundamental para manter viva a história e inspirar futuras manifestações artísticas na cidade.