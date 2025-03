Canela se prepara para as celebrações em honra a Nossa Senhora de Caravaggio

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Canela, está sendo preparado para receber milhares de fiéis em um dos momentos mais aguardados do calendário religioso da região: as celebrações em homenagem a Nossa Senhora de Caravagggio, que iniciam

As celebrações ocorrerão com uma intensa programação de visitas às comunidades da cidade, novenas e as tradicionais romarias, que contarão com missas, shows e confraternizações que reafirmam a fé e a devoção.

A preparação inicia com visitas às comunidades do município, de 21 de abril a 4 de maio, fortalecendo os laços entre as famílias e a Igreja, com momentos sempre muito emocionantes.

Já de 12 a 20 de maio, na Cripta do Santuário ocorrerá a Novena de Nossa Senhora de Caravaggio, sempre às 19h30, com a presença de padres e bispos convidados.

A programação principal se concentra nos dias 24, 25 e 26 de maio, com destaque para três grandes romarias: 24 de maio, a Romaria dos Jovens e Jornada Diocesana da Juventude, com saída às 9h da Igreja Matriz e missa presidida pelo bispo diocesano Dom João Francisco Salm. Após o almoço, no Restaurante Panorâmico, o público poderá assistir shows com bandas católicas e o espetáculo “Conto das Ilhas”, do grupo Shalon, no Centro de Eventos. No domingo, 25 de maio será a vez da Romaria Motorizada e de Ciclistas, com saída também às 9h da Igreja Matriz. O almoço contará com gastronomia variada, desde lanches até buffets de comida caseira. Às 15h, a Missa Campal será celebrada pelo bispo emérito Dom Zeno Hastenteufel, no Monumento da Prece. No dia da Mãe de Caravaggio, 26 de maio será realizada a grande Romaria a Pé, com saída às 8h, da Igreja Matriz e Missa Solene, às 10h30, no Monumento da Prece, novamente presidida por Dom João Francisco Salm. O dia segue com almoço festivo, tarde dançante e missa de encerramento das festividades em honra a Nossa Senhora de Caravaggio, às 16h, na Cripta.

A organização do evento é da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes – Pároco Pe. José Monteiro Filho e dos Vigários Pe. Diego dos Anjos Soares e Pe. Júlio Cézar Wiltgen, tendo como coordenadores os casais Ivan Vanderlei Biazus dos Reis e Gláucia Carina Gross Port, Darci e Francisca Terezinha da Silva. Fazem parte da comissão festeira André e Cristine Josiane Debastiani, Dionatas e Mônica Cristofolli , Fábio e Bárbara dos Santos, Gabriel da Silva e Rita Caroline de Souza, Rodolfo Beeck e Letícia da Silva, Ronaldo e Marlene dos Santos e também Wilson e Zeloni Nunes.

“Celebrar a festa de Nossa Senhora de Caravaggio é recordar a fé e a tradição daqueles que primeiro chegaram à nossa região, permitindo que se renovem também em nós valores e virtudes tão importantes como a devoção e o trabalho em comunidade” comenta o Padre Diego Soares.

Mais do que um evento religioso, as celebrações de Caravaggio em Canela são um convite ao encontro, à espiritualidade e à valorização da cultura local. Um momento para renovar a fé, agradecer as graças recebidas e fortalecer a comunidade em oração e alegria.