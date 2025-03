Defesa de vereador Joãozinho Silveira entende que não havia elementos para a prisão

A reportagem da Folha entrou em contato com a defesa do vereador Joãozinho Silveira (MDB), preso em flagrante na tarde desta terça (25), sob suspeita de ter desviado um kit casa que seria destinado à uma família em situação de vulnerabilidade. O material, que segundo a polícia, está avaliado em R$ 23 mil, foi localizado em um sítio, na Canastra Alta, zona rural de Canela, que é de propriedade do vereador.

Segundo a PC, o kit casa teria sido desviado ainda em 2024, quando Joãozinho ocupava cargo de alto escalão na Prefeitura. Ele foi subsecretário de Assistência Social e também Chefe da Defesa Civil.

O vereador constitui o advogado Jair da Veiga Filho como seu defensor, na manhã desta quarta (26). Segundo Veiga, a defesa teve acesso ao processo e também, conversou com Joãozinho, que permanece custodiado na DPPA – Delegacia de Pronto Atendimento de Gramado, aguardando a realização da audiência de custódia, agendada para a tarde de quinta (27).

“A defesa informa ainda que está finalizando pedido de liberdade provisória, por entender que nenhum dos requisitos necessários para a prisão estão presentes no referido processo, sendo necessária a instrução processual para delimitar responsabilidades reais no presente caso”, disse o advogado.

O processo judicial que analisa o caso tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Canela.