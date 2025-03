Escola Especial Rodolfo Schlieper celebra 47 anos transformando vidas pela educação e inclusão

No próximo dia 30 de março, a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Especial Rodolfo Schlieper completa 47 anos de uma trajetória marcada pelo compromisso com a inclusão, o respeito às diferenças e o desenvolvimento de crianças com necessidades especiais. Mais do que uma instituição de ensino, a escola representa um espaço de transformação, onde o aprendizado vai além das disciplinas e se estende à construção da autonomia, da autoestima e da cidadania.

Sob a direção da professora Joseane Almeida e sob a coordenação da professora Mariana Schaeffer, atualmente, a escola atende 86 alunos, entre eles 45 autistas, nove com síndrome de Down e outros com deficiência intelectual e múltipla. Com uma equipe dedicada e metodologias adaptadas, os estudantes são organizados em ciclos de aprendizagem que respeitam o ritmo individual de cada um, garantindo suporte pedagógico especializado e um ensino verdadeiramente inclusivo.

O cotidiano do aprendizado: estratégias e inovação

Para tornar o ensino acessível e significativo, a escola adota um conjunto de estratégias pedagógicas diferenciadas. Recursos visuais, comunicação alternativa, atividades sensoriais e tecnologias assistivas fazem parte da rotina, proporcionando aos alunos um ambiente acolhedor e estimulante. “Nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, desenvolvendo suas habilidades e promovendo sua independência”, afirma a diretora Joseane Almeida.

A parceria com a APAE também fortalece esse compromisso, trazendo oficinas que ampliam as possibilidades de aprendizado. Projetos como a Horta Escolar, inserido no Projeto Político Pedagógico da instituição, ensinam aos alunos o cultivo de hortaliças e ervas, promovendo responsabilidade e conexão com a natureza. Além disso, atividades como cinoterapia, oficinas de música e dança, esportes adaptados e práticas artesanais enriquecem o desenvolvimento dos estudantes.

Um convite à comunidade: apoiar e celebrar a educação especial

Ao completar 47 anos, a Escola Rodolfo Schlieper reafirma sua missão de oferecer um ensino inclusivo e de qualidade, onde cada criança é vista e valorizada por seu potencial único. Essa caminhada, marcada pelo amor, pela paciência e pelo comprometimento, merece ser celebrada por toda a comunidade.

Neste aniversário, mais do que comemorar, a escola convida a sociedade a refletir sobre a importância da educação especial e a necessidade de fortalecer essa causa. Porque quando a inclusão se torna realidade, todos ganham – e uma cidade inteira avança.

O futuro da escola e os desafios estruturais

Apesar do trabalho exemplar, a escola enfrenta desafios estruturais. Atualmente, divide espaço com a APAE, que em breve será realocada para um prédio próprio. Diante dessa mudança, a expectativa é que a administração municipal cumpra o compromisso de readequar a escola para um espaço mais amplo e adequado às suas necessidades.

A relação entre escola e comunidade também é um pilar essencial desse processo. As famílias participam ativamente da jornada educacional, acompanhando o progresso dos alunos e fortalecendo os laços que fazem da Escola Rodolfo Schlieper um ambiente de acolhimento e pertencimento. “Aqui, formamos uma grande família, trabalhando juntos pelo desenvolvimento das crianças”, emociona-se uma das mães.

A Escola Especial Rodolfo Schlieper reconhece e valoriza as oficinas oferecidas pela APAE, que complementam e enriquecem nosso trabalho, contribuindo para o desenvolvimento de nossos alunos. Agradecemos o envolvimento e a parceria, sempre pautados pelo compromisso com a educação inclusiva. Seguimos acreditando na importância da colaboração equilibrada entre as instituições, respeitando as atribuições de cada uma, para que juntos possamos oferecer o melhor atendimento possível à nossa comunidade escolar.