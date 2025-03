Gastronomia serrana é tema de oficina para alunos e professores do projeto Finep Cadeia Produtiva de Turismo

Nos dias 14 e 15 de março, a professora Sandra de Moraes, da EMATER/RS Ascar, ministrou a oficina Gastronomia Cultural e Regional dos Campos de Cima da Serra, no município de São Francisco de Paula. A atividade fez parte da programação da capacitação para alunos e professores do Projeto Finep “A Cadeia Produtiva do Turismo Rural em São Francisco de Paula/RS: novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável do Bioma Mata Atlântica“. O curso teve como objetivo explorar a riqueza da gastronomia regional dos Campos de Cima da Serra, com enfoque em ingredientes locais como o pinhão, queijo serrano, charque de cordeiro, charque de gado, e outros produtos típicos do município de São Francisco de Paula. Os participantes aprenderam sobre a história, cultura, e técnicas culinárias específicas dessa região, além de preparar pratos autênticos que valorizam a culinária local.

A escolha do local, onde aconteceu o curso, tem importância histórica. “Antigamente o Pró-Mata, área com 3 mil hectares, era um conjunto de fazendas, que tinha o extrativismo da madeira de araucária, como fonte de renda principal, além da criação de gado para a produção do charque. Estas eram as principais fontes de renda na região, o quê explica a importância deste curso de gastronomia no Pró-Mata”, disse Augusto Alvim, coordenador do projeto Finep. Hoje o Pró-Mata é uma área de preservação que busca também alternativas econômicas viáveis, para agricultores familiares se manterem no campo e produzirem de forma adequada o alimento, que será comercializado, além da busca por novas alternativas de geração de renda, utilizando tecnologias que sejam mais sustentáveis e que gerem menor impacto ao meio ambiente.

Nestes dias de oficina, entre as receitas demonstradas e degustadas estavam os pratos à base de pinhão, como a paçoca de pinhão. Também o charque de cordeiro e charque de gado, a torta cremosa de queijo serrano e o cordeiro à milanesa com queijo serrano.

Esta foi a primeira edição da oficina de gastronomia. Ocorrerão novas edições, onde o curso será aberto para produtores rurais, com o intuito de proporcionar conhecimento, geração de renda e diversificação na produção familiar, no município de São Francisco de Paula. O curso foi ministrado por Sandra Moraes que é a idealizadora e coordenadora do Jantar à Base de Carne Ovina, evento gastronômico realizado, anualmente, em São Francisco de Paula, e da Mostra Gastronômica da Feira do Peixe, promovendo a valorização da carne de cordeiro e dos pescados na culinária regional.

O que é o projeto “A Cadeia Produtiva do Turismo Rural em São Francisco de Paula/RS: novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável do Bioma Mata Atlântica”:

Este projeto busca promover o desenvolvimento sustentável do turismo rural na região de São Francisco de Paula (RS), por meio da utilização de novas tecnologias. O foco está no fortalecimento da cadeia produtiva do turismo rural, com base em princípios de sustentabilidade ambiental, social, cultural e econômica, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O objetivo deste projeto é aproximar os produtores rurais dos consumidores de produtos e serviços turísticos por meio da criação de uma rede de turismo rural. Essa iniciativa busca integrar diversos atores, promovendo a qualificação dos produtos e serviços oferecidos, aumentando o valor da produção rural, ampliando a comercialização de produtos e atraindo um maior fluxo de turistas, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável da região.

Foto de Ana Paim

Legenda: Torta de queijo serrano e brocólis, produzidos em São Francisco de paula/RS.

