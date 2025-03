Gramado recebe campeonato internacional de futebol amador

Competição inicia neste final de semana, envolvendo mais de 800 participantes e com jogos realizados na Vila Olímpica!

Gramado está se consolidando como um dos principais destinos turísticos esportivo do país e neste final de semana recebe mais uma competição internacional, desta vez de futebol amador. Trata-se da AFIA World Cup Gramado 2025, organizado pela Associação de Futebol Internacional Amador, a maior entidade de futebol master do mundo, contando com apoio da Administração Municipal de Gramado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. A competição inicia na próxima segunda-feira (31) e segue até o dia 5 de abril, envolvendo 26 equipes e cerca de 800 participantes.

Em sua 38ª edição no país, o evento já passou por grandes palcos do futebol brasileiro como Arena Pernambuco, Arena Fonte Nova (Bahia), Arena das Dunas (Rio Grande do Norte) e o Estádio Rei Pelé (Alagoas). Neste ano chega a Serra Gaúcha e terá todos os jogos disputados na Vila Olímpica da Várzea Grande. O presidente AFIA, Rogério Donato, destaca que a infraestrutura turística e esportiva de Gramado foram determinantes na escolha da sede do evento. “É a nossa primeira competição no sul e tivemos uma grande procura em virtude de estarmos em um dos destinos turísticos mais procurados do país, com atrações para todos os gostos e idades”, comentou Rogério.

INFRAESTRUTURA MODELO

Ao todo serão quatro categorias em disputa (Gold 50+, Platinum 55+, Diamond 60+ e Sapphire 65 +), contando com a presença de ex-atletas profissionais. O prefeito Nestor Tissot e o secretário de Esporte, Lucas Roldo, convocam a comunidade para prestigiar as partidas. “Nos últimos dias recebemos a Super Copa Gramado de Futsal e o Gramado Games 2025, maior campeonato de crossfit do sul do país. E este será mais um evento com acesso gratuito para nossa comunidade”, ressalta Tissot. “Investimos em uma infraestrutura esportiva que é referência no Estado e no país e estamos colhendo resultados extremamente positivos, fomentando o turismo e a economia de Gramado”, avalia o secretário Lucas Roldo.

A cidade de Gramado será representada por times em três categorias: Gold 50+, Platinum 55+ e Diamond 60+.