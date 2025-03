Polícia Civil de Canela promove palestra sobre respeito e cidadania na Escola Carlos Wortmann

A Polícia Civil de Canela realizou, na tarde do dia 25 de março de 2025, uma palestra na Escola Estadual Carlos Wortmann para aproximadamente 100 alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Durante o encontro, foram abordados temas como respeito no ambiente escolar, bullying e cyberbullying, a importância da empatia, cumprimento de regras e valorização das diferenças.

Os estudantes participaram ativamente, fazendo perguntas sobre os assuntos discutidos e sobre o trabalho diário de um policial civil. A iniciativa atendeu a um pedido da direção da escola e reforça o compromisso da Delegacia de Polícia de Canela com a informação, o conhecimento e a prevenção, promovendo ações educativas voltadas para crianças e adolescentes da comunidade.