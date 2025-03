Deus nos reconhece como justos, mas nós não somos justos. A nossa justiça diante de Deus é baseada na justificação que Jesus nos deu. Na verdade, Deus nos reconhece como justos por causa de Jesus e não porque realmente somos justos.

Em Romanos 3:26, está escrito: “tendo em vista a manifestação da Sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus”.

O Senhor Jesus Cristo foi e sempre será o único justo diante de Deus, pois Ele foi o único que não pecou. Portanto, se somos aceitos por Deus e se somos usados por Ele não é porque merecemos e somos justos, e sim porque Cristo nos salvou e está em nós. Logo, não há motivos para nos exaltarmos e nos considerarmos dignos de algo, pois tudo é por causa de Cristo e por meio de Cristo. Pense nisso e assuma sua real condição diante de Deus.

Oração Apropriando-se do Escudo da Fé”

Amado Pai Celestial, pela fé aproprio-me da proteção do escudo da fé. Conto com a Tua santa presença para envolver-me como uma cápsula, oferecendo-me proteção total contra todos os dardos inflamados. Concede-me a graça de aceitar o Teu propósito que me aperfeiçoa ao permitir que algumas das flechas de satanás ultrapassem o escudo. Capacita-me a louvar-Te por isso. Ajuda-me a estar concentrado na Tua presença e não nos dardos do inimigo.

Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção dos santos anjos para que me guardem e protejam dos ataques do reino de satanás. Que os anjos ministradores da parte de Deus estejam presentes para frustrar a estratégia do diabo de prejudicar a mim e a minha família. Aproprio-me da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e a mantenho contra as tentativas de aproximação do maligno. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo e o louvo pela minha vitória.

Amém.