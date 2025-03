Xisque Xisque… voltei.

Com felicidade volto a este espaço onde não mandava um escrito desde o fim de 2023. E aqui, volto falando de a quantas anda a tradição sul rio grandense na nossa amada cidade.

Surpreendentemente tem melhorado. Ou não tão surpreendente assim. Ou melhor, era visto que melhoraria.

O que felicita entusiastas dessa área bem como eu, é que a melhora nas atividades têm vindo de várias fontes. O CTG de setenta anos de história, após um tempo que parecia ter se esquecido de sua responsabilidade em SER A TRADIÇÃO, tem promovido bailes gaúchos, está com o torneio engatilhado pra maio e o mais bonito: está com uma artística povoada de novos gauchinhos em construção. Não vou entrar no mérito de como isso está sendo conduzido, mas o fato é que está acontecendo e é ótimo para a cultura regional.

Os piquetes de laçadores tem se articulado em uma nova associação, visando se articular e ter a sua voz igualmente ouvida dentro das destinações de “atenção”… é no mínimo interessante este movimento.

O Conjunto Folclórico Os Tapejaras, que surgiu como um suspiro a novos ares, matando a sede em outras fontes… vem trabalhando com muita seriedade e comprometimento de causa. Não só tem saído de volta, levando o nome da nossa cidade, como também tem contribuído com muito empenho para um legado futuro. O tanto que ajudaram ano passado a salvar um setembro dividido em Canela e agora estão com sua arte para os mais novos, como o novo projeto lá na Escola Neusa Mari Pacheco no Canelinha. Que tri.

O Retruco, é o Retruco. Uma empresa que faz o seu serviço e eu contar sobre, seria puxar brasa pro meu assado, mas cresce a cada ano e cumpre o seu papel para com a comunidade também. Garfo e Bombacha com um show com prendas e luzes nas boleadeiras que também mostra sua resiliência, entre altos e baixos, mostram sim o porque a tantos anos são referência no que fazem. Fundo da Grota buscando o seu espaço no que diz respeito a cultura e arte gaúcha… enfim, hoje a cena é melhor para a gauchada.

A fonte dessas informações, é tão somente o xisque-xisque das conversas informais por aí e uma visão construída de quem da maioria destes mencionados está do lado de fora. Estou é contento e otimista por ter este espaço novamente e ter, antes tarde que mais tarde, boas novas pra contar!