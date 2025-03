Casa Onã promove 1° Feijoada Beneficente em homenagem a Orixá Ogum e São Jorge

Fé e solidariedade arrecada recursos para o Corpo de Bombeiros de Canela

No próximo dia 19 de abril, a Casa Onã realizará sua 1ª Feijoada Beneficiente, uma ação solidária junto a um evento que une fé, tradição e solidariedade. Em homenagem a Orixá Ogum e São Jorge, a iniciativa busca arrecadar fundos para o Corpo de Bombeiros de Canela/RS. A feijoada será servida em viandas, acompanhada de arroz, farofa e laranja e poderá ser retirada no endereço da Casa Onã, Rua José Joaquim Velho,119 – Bairro Boeira, Canela/RS no dia 19 de abril, das 11h às 14h. O valor é de R$ 35,00.

A escolha de Ogum como inspiração para essa ação não é por acaso. Considerado um grande guerreiro e protetor dos militares, Ogum representa a coragem, a justiça e a defesa dos mais necessitados, valores que também guiam o trabalho e os valores da corporação dos bombeiros.

A Casa Onã reforça que a feijoada é mais do que um prato típico: é um ato de união comunitária. Com cada vianda vendida, os participantes estarão contribuindo diretamente para fortalecer uma instituição essencial para a cidade.

“A fé e a união se tornam ferramentas poderosas para transformar realidades, e essa feijoada promete ser um exemplo concreto de que, juntos, podemos abrir caminhos para um mundo mais justo e solidário.”

Aqueles que desejam apoiar a iniciativa podem garantir sua feijoada antecipadamente na compra do ticket na Loja Onã ( localizada no mesmo endereço da Casa Onã).

“Contamos com a ajuda de todos os devotos deste santo protetor como também de toda a comunidade. Juntos podemos fazer a diferença.”

Mais informações de como participar da ação entre em contato com a Casa Onã

Whatsapp: (54) 98122-4996

Instagram: @onaorixa