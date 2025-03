Feira do Lago acontece no próximo dia 12 e integrará programação da Páscoa em Canela

A tradicional Feira do Lago promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Canela terá mais uma edição no dia 12 de abril, das 9h às 13h30, com muitas atrações, e integrando a programação da Páscoa em Canela.

O evento contará com a doação de mudas nativas, artesãos, feira de adoção dos cachorros do Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra), doação de composto líquido, agricultura familiar e recolhimento de lixo eletrônico. “A Feira do Lago é um evento socioambiental que visa abrir um espaço para que segmentos diferentes possam se unir, compartilhando conhecimentos em prol da causa sustentável”, destaca o biólogo Alékos Elefthérios, da Secretaria do Meio Ambiente.

Ele ressalta, ainda, que a Secretaria de Turismo tem sido uma grande parceira na ampliação da Feira, com inclusão de novos artesãos e incluindo o evento na programação de seus eventos.

Foto: Letícia Morgenstern de Lima/Prefeitura de Canela

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela