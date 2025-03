Gramado | CEG se reapresenta e inicia preparação para o Gauchão Série A2

O plantel profissional do Centro Esportivo Gramadense que disputará o Campeonato Gaúcho Série A2, se reapresentou na tarde desta terça-feira (26) nas dependências do Golden Laghetto Resort, dando início a preparação para disputa da competição, previsto para o dia 17 de maio.

A diretoria e a comissão técnica reforçaram para o grupo de jogadores a importância do momento para o Gramadense, que em seu quarto ano no futebol profissional dá mais um passo importante no seu planejamento.

Ao todo, 26 atletas iniciam os primeiros trabalhos, sendo 14 contratados para o campeonato, comandados pelo técnico Carlos Moraes, que após a conquista da Série B de 2024, seguirá à frente do Trem da Serra.

A equipe já começou a pré-temporada nesta quarta-feira, com avaliação física e exames dos atletas. Na próxima semana iniciam os trabalhos com foco na preparação tática, técnica e física e os primeiros amistosos preparatórios serão divulgados no decorrer das atividades.

O comandante da equipe, Carlos Moraes, falou sobre o início do trabalho e montagem do elenco. “Expectativa que a gente tem em cima daquilo que nós temos de condição orçamentária, por ser um clube novo vindo da terceira divisão. Montamos um um elenco de jogadores que vê no Gramadense possibilidade da visibilidade. Então temos uma expectativa boa que a gente consiga encaixar nossa equipe, elevar o nível de competitividade e performance pra poder fazer um bom papel na Divisão de Acesso. Então está todo mundo muito motivado. Acredito que a gente fez uma mescla boa. E vamos esperar agora no dia a dia de trabalho a evolução. Isso que vai nos dar a uma confiança maior pra sequência da pré-temporada e competição” afirmou o treinador.

Já o diretor de futebol do Gramadense, Jorge Souza, destaca a importância da torcida na caminhada da equipe. “Vamos ter um grande desafio pela frente. A torcida e toda comunidade podem ter a certeza de que vamos trabalhar incansavelmente para fortalecer nossa equipe, tanto dentro quanto fora de campo e por isso contamos com o apoio de todos. O grupo é excelente, montado dentro das reais condições do clube, e formado por pessoas que realmente querem estar aqui e incorporaram a nossa causa. Iniciamos os trabalhos sempre pensando em dar o nosso melhor, trazer alegria aos nossos torcedores e fazer com que o Gramadense alcance seus objetivos” comenta Jorge.

ELENCO

Goleiros:

André Souza (contratado)

Maicon Wagner (remanescente)

Yuri Lemos (contratado)

Zagueiros

Dieter Eninger (remanescente)

Emanuel Ludke (remanescente)

Guilherme Bazzan (remanescente)

Léo Kanu (contratado)

Marlon Bica (contratado)

Laterais

João Parisotto (contratado)

Luiz Gustavo da Silva (contratado)

Marco Medeiros (remanescente)

Rafael Compri (contratado)

William Virgínio (remanescente)

Volante/Meia

Diego Bazei (contratado)

Gaston Icardi (remanescente)

Igor Oliveira (remanescente)

Lucas da Silva (contratado)

Marco Antônio Camacho (remanescente)

Matheus de Moraes (contratado)

Matheus de Souza (contratado)

Thobias Fernandes (remanescente)

Extremas

Pablo Muller (remanescente)

Victor Hugo de Farias (remanescente)

Atacantes

Alisson Machado (contratado)

Gabriel Rebolatto (contratado)

Wilson de Paula (contratado)

COMISSÃO TÉCNICA

Técnico: Carlos Moraes

Auxiliar Técnico: Nícolas Prates

Preparador Físico: Renato Beulke

Preparador de Goleiros: Matheus Teixeira

Médico: Ubiratã Alves de Oliveira

Fisioterapeuta: Luciéli Tomazelli

Fisioterapeuta: Lucas Selau

Roupeiro: Guilherme Almeida

Supervisora Geral: Sabrina Stein

Diretor de Futebol: Lucas Roldo

Diretor de Futebol: Jorge Souza