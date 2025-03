Roda Canela promove Páscoa gigante

Programação especial para a data envolverá atrações para toda família

A Roda Canela se prepara para uma Páscoa repleta de diversão, trazendo uma programação especial para toda a família entre os dias 12 e 20 de abril. O destaque fica por conta da Caça aos Ovos no Bosque, uma experiência lúdica em parceria com a Waiss Chocolates, que envolverá crianças em uma aventura cheia de surpresas. Além disso, apresentações musicais e atividades recreativas garantirão momentos inesquecíveis para visitantes de todas as idades.

Nos dias 12, 13, 19 e 20 de abril, o Bosque da Roda Canela se transformará em um belo cenário para a tradicional Caça aos Ovos. Crianças de 4 a 12 anos poderão embarcar nessa brincadeira divertida, realizada em dois horários: às 11h e às 16h. Para participar, é necessário realizar a inscrição 30 minutos antes na Estação do Bosque. Durante a caça, os pequenos poderão encontrar até dois ovos de chocolate cada, tornando a visita ainda mais doce. A atividade está inclusa no valor do ingresso.

Além da Caça aos Ovos, a programação de Páscoa da Roda Canela inclui apresentações da Banda Expresso Acústico nos dias 12 e 19 de abril, a partir das 16h, criando a trilha sonora perfeita para um fim de tarde encantador. Já nos dias 13 e 20 de abril, a diversão será garantida com brinquedos infláveis disponíveis a partir das 10h, completando um ambiente de alegria e descontração para os pequenos.

A Roda Canela oferece uma vista panorâmica única da Serra Gaúcha e, junto ao passeio de trem no Bosque, proporciona uma jornada inesquecível pelo imaginário e pela nostalgia. Mais informações e ingressos pelo site mundoavapor.com.br