Após prisão em flagrante, Justiça acata pedido de prisão preventiva de Joãozinho Silveira

Decisão foi tomada em audiência de custódia, na tarde desta quinta (27), e vereador é transferido para casa penal de Caxias do Sul

O vereador Joãozinho Silveira (MDB), segue preso, após audiência de custódia, realizada na tarde desta quinta (27), no Fórum de Canela.

Joãozinho é suspeito de ter desviado um kit casa da assistência social, enquanto ocupava cargo de alto escalão na Prefeitura, em 2024. Ele foi subsecretário de assistência social e chefe da Defesa Civil. Em algum período daquele ano, segundo as denúncias, ele teria se beneficiado do cargo e o material para a construção de uma casa popular foi depositada em uma propriedade do vereador, na localidade de Canastra Alta, zona rural de Canela.

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Canela, na tarde de terça (25), que verificou que o material ainda estava nas terras de Silveira.

Em nota à imprensa, a PC havia informado que as investigações apuram as circunstâncias em que os materiais, que deveriam ter chegado a uma família carente da cidade, residente do interior do Município, foram parar na propriedade do investigado, sem que houvesse formalização ou justificativa para tanto.

As investigações preliminares apontam a possibilidade de que os materiais tenham sido recebidos pelo então servidor público, vereador inclusive com falsificações de documentos, tratando-se de um “kit casa” avaliado em cerca de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

No inquérito, o delegado Vladimir Medeiros pediu a prisão preventiva de Joãozinho, pedido acatado pela Juíza Simone Chalela, nesta quinta. A prisão preventiva não tem prazo para acabar.

Desta forma, o vereador, que estava custodiado na DPPA Gramado, será levado ao Presídio de Caxias do Sul. Agora o processo tramitará na 1ª Vara Judicial de Canela, a cargo do Juiz Vancarlo Anacleto.

A defesa do vereador, através do advogado Jair da Veiga Filho, ainda estuda qual o próximo passo, mas deve novamente pedir o relaxamento da prisão.