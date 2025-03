Polícia Civil de Canela realiza nova ação e apreende mais materiais de construção desviados

Objetos deveriam ter sido distribuídos pela Prefeitura Municipal na gestão anterior para famílias carentes

A Polícia Civil de Canela realizou, na manhã desta sexta-feira (28), nova ação policial no curso de investigação que apura desvio de materiais de construção que deveriam ser destinados a famílias carentes do Município. De acordo com o Delegado Vladimir Medeiros, responsável pelas investigações, duas equipes policiais concentraram diligências em propriedades rurais localizadas no interior de Canela.

Na ação, a Polícia Civil realizou a apreensão de diversos materiais de construção, como aberturas (portas e janelas), vaso sanitário, cimento e telhas. A autoridade policial não revelou o local em que estavam guardados os materiais.

Medeiros informa que, em nova busca junto à propriedade do principal investigado, o vereador Joãozinho Silveira (MDB) foram apreendidas, também na manhã desta sexta-feira, mais de sessenta unidades (folhas) de telha de cimento. A Polícia Civil apura se o material, que seria da Prefeitura Municipal de Canela e deveria ter sido distribuída a famílias carentes do Município na gestão passada, deveria ter sido destinado pela Assistência Social ou pela Defesa Civil, esta no período pós-enchentes, depois do mês de maio.

A Polícia Civil de Canela segue apurando os fatos. Joãozinho segue preso desde sua prisão em flagrante na tarde desta terça-feira (25).