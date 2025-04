CBMRS inicia 1ª Turma de Bombeiros Mirim em Canela

Projeto atende 16 crianças com oficinas semanais de cidadania, prevenção e educação no Espaço Sicredi

Toda quarta-feira, 16 crianças da rede municipal de ensino de Canela participam da 1ª Turma de Bombeiros Mirim de Canela, iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS). As atividades acontecem no Espaço Sicredi, localizado na Rua João Pessoa, e buscam promover cidadania, disciplina e conscientização por meio de ações educativas e preventivas.

Voltado a crianças de 10 a 12 anos, o projeto inclui oficinas que abordam temas como primeiros socorros, prevenção de incêndios, educação ambiental, cidadania e defesa civil. Além disso, os encontros oferecem atividades recreativas, culturais e esportivas, sempre com foco em valores como respeito, responsabilidade e empatia.

De acordo com o edital estadual que rege o projeto em todo o Rio Grande do Sul, o Bombeiro Mirim é voltado a estudantes regularmente matriculados na rede pública ou privada, e busca contribuir para a formação de jovens conscientes e preparados para agir em situações de risco.

A iniciativa em Canela é desenvolvida com o apoio da comunidade e de instituições parceiras, como o Sicredi, que cedeu o espaço para a realização das oficinas.

O CBMRS alerta que as inscrições para o Bombeiro Mirim são gratuitas e organizadas exclusivamente pelos canais oficiais da corporação.