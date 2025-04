Fact Check: obra do novo quartel dos Bombeiros de Canela está parada por falta de pagamento?

Mais ou menos, há a falta de pagamento, mas prevalecem a falta de comunicação e erros administrativos em 2024

Na última quinta-feira (3), quem passou pelo Parque do Lago foi surpreendido por duas faixas fixadas na obra do novo quartel dos Bombeiros de Canela. Uma informava que a obra está paralisada por falta de pagamento, e a outra afirmava que a rua em frente ao quartel não é de responsabilidade da empresa que executa o prédio principal.

A equipe do Portal da Folha apurou com todas as partes envolvidas: os Bombeiros, a empresa MWC Construtora e a Prefeitura de Canela. A seguir, detalhamos o que é fato, o que está em disputa e o que ainda precisa de esclarecimento.

FATO: A execução da via não é da MWC

A execução da via entre a Rua Tio Elias e a Av. do Lago, servidão que dará acesso e mobilidade para o novo quartel, de fato não está sendo executada pela MWC, sendo de responsabilidade da Prefeitura e tendo contrato com outra empresa para a sua finalização.

FATO: A obra está paralisada

A construção do novo quartel está, de fato, paralisada. A confirmação veio da própria empresa responsável pela obra e da Prefeitura de Canela, que alegam motivos distintos para a interrupção.

EM DISPUTA: Por que a obra parou

A empresa MWC afirma que continuou trabalhando por três meses após o encerramento do contrato, sem receber pelos serviços. O construtor, em declaração à reportagem, afirma que tentou diversas vezes contato com a Prefeitura, mas não obteve resposta. Segundo ele, a exposição pública por meio das faixas foi uma “atitude drástica por falta de comunicação”, ressaltando que a empresa é local e está há meses sem retorno oficial do município.

A Prefeitura, por outro lado, alega que a paralisação decorre de indicativos de irregularidades no processo conduzido pela gestão anterior, incluindo falhas de execução e pagamentos supostamente feitos fora do prazo contratual. A administração atual informa que a retomada só ocorrerá após a elaboração de um relatório técnico completo, que está em fase de finalização.

FATO: O contrato venceu sem aditivo

A Prefeitura admite que houve um “erro grosseiro” em 2024 ao não renovar (via aditivo) o contrato da obra, mesmo após a retomada dos trabalhos. O contrato havia expirado ainda na gestão anterior, e a empresa MWC seguiu executando os serviços por cerca de três meses, sem cobertura contratual formal.

FATO: Danos causados por temporais atrasaram a obra

Em janeiro de 2024, um forte temporal danificou o telhado do prédio em construção. Por segurança, a obra foi interrompida temporariamente. Para o conserto, a Prefeitura contratou a própria MWC em um segundo contrato, separado da construção original. Somente após esse reparo, a obra principal foi retomada.

EM APURAÇÃO: Irregularidades técnicas na execução

A Prefeitura afirma que está em fase de elaboração um relatório técnico que deve confirmar — ou não — falhas na execução da obra, serviços divergentes do contrato original e pagamentos irregulares. Até a conclusão desse documento, não há definição oficial sobre responsabilizações ou medidas judiciais.

IMPORTANTE: A obra ainda não pertence aos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Canela informou à reportagem que acompanha o caso com atenção, mas que a responsabilidade pela obra é inteiramente da Prefeitura. O quartel só será oficialmente repassado à corporação após a conclusão e entrega da obra. Por isso, os Bombeiros não se manifestam sobre o andamento administrativo ou contratual.

Conclusão

A paralisação da obra do novo quartel dos Bombeiros de Canela é real e envolve uma disputa entre a construtora e a Prefeitura. O impasse gira em torno de um contrato encerrado sem aditivo, trabalhos realizados sem pagamento formal, falta de comunicação e indícios de problemas técnicos e administrativos na execução.

O que se sabe até agora é que:

A empresa MWC afirma não ter sido paga por três meses de trabalho;

A Prefeitura reconhece que o contrato venceu e que há necessidade de investigação técnica;

A retomada só será possível após novo contrato ou solução jurídica;

A comunidade, os Bombeiros e a própria gestão municipal estão sendo prejudicados pela indefinição.

A Folha seguirá acompanhando o caso e atualizando os leitores assim que o relatório técnico for concluído ou houver nova movimentação jurídica ou contratual.

Resposta da Prefeitura na íntegra:





As obras do acesso e do novo quartel do Corpo de Bombeiros encontram-se paralisadas devido a indicativos de irregularidades nos diferentes processos. Ambos sugerem falhas semelhantes de condução e de execução.

Elemento central que impede a continuidade é o encerramento na vigência do contrato, ainda na gestão passada.

Ao assumir a Prefeitura, a administração atual percebeu o problema e reuniu-se com o comando dos Bombeiros, com a empresa construtora e com o Controle Interno do Município para levantamento de informações e apontamento de soluções.

Neste sentido, foi solicitando um relatório técnico para verificar o que foi executado e quais seriam as entregas faltantes, conforme o contrato da época.

Durante a apuração, foram identificados possíveis serviços divergentes do escopo contratado e pagamentos fora da vigência contratual.

O relatório técnico detalhado para confirmar os indicativos, permitindo a adoção das medidas cabíveis, está em fase de elaboração pelo fiscal técnico do contrato.

A retomada das obras só ocorrerá por meio de contrato vigente, respaldo da legislação e a tomada de medidas para a penalização dos responsáveis sobre possíveis irregularidades.