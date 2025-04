Imobiliária em Nova Petrópolis é alvo de investigação por fraude milionária que pode envolver até 600 imóveis

Empresa teria encerrado atividades sem repassar valores de aluguéis, cauções e taxas condominiais a clientes e proprietários

Uma imobiliária com sede no centro de Nova Petrópolis está sendo investigada pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento em uma fraude de grandes proporções. A empresa, que encerrou as atividades nas últimas semanas, é acusada de não repassar valores de aluguéis, cauções e taxas condominiais a centenas de clientes, atingindo um universo estimado de até 600 imóveis.

Conforme o andamento das investigações, o responsável pela imobiliária teria utilizado planilhas falsas para enganar clientes e síndicos de condomínios, simulando depósitos e saldos inexistentes. Os valores, no entanto, não teriam sido efetivamente repassados aos destinatários. Os fundos de reserva dos condomínios também teriam sido retidos de forma indevida.

O esquema teria causado prejuízos financeiros expressivos, com registros de boletins de ocorrência por parte de dezenas de vítimas. O número de denúncias continua crescendo, inclusive por meio da Delegacia Online. Os valores de caução deixados pelos inquilinos, em muitos casos, ultrapassam os R$ 4 mil, o que aponta para uma possível apropriação milionária por parte da empresa.

Além dos danos aos locatários e proprietários de imóveis, ex-funcionários relatam que foram demitidos sem o pagamento de comissões e direitos trabalhistas. Ao todo, 17 pessoas que atuavam como corretores ou no setor administrativo teriam sido afetadas.

A investigação segue em curso e busca esclarecer o total do prejuízo, o número exato de vítimas e a eventual responsabilização criminal do sócio-proprietário da imobiliária, que estaria foragido. O endereço comercial da empresa permanece fechado, sem qualquer atendimento ao público desde o encerramento repentino das atividades.